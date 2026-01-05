Un sparring de Bielsa, un arquero goleador y un especialista en tiros libres: mirá los perfiles de los 10 juveniles invitados a la pretemporada de Nacional

La pretemporada 2026 de Nacional ya está en marcha desde el pasado sábado 3 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde el entrenador Jadson Viera prepara a sus futbolistas en la parte física y también táctica.

Para comenzar el año, el DT invitó a 10 juveniles del club a formar parte de las sesiones de entrenamiento que está semana tendrán doble turno los días lunes, martes, jueves y viernes, y horario simple el miércoles y sábado.

Como informó Nacional, los jugadores de su cantera que entrenan con el plantel principal son Rodrigo Martínez, Federico Bais, Román Clematte, Lautaro Codina, Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Axel Frugone, Luciano González, Luciano Rodríguez y Mateo Soria.

Algunos de ellos ya tienen experiencia en Primera e incluso con partidos oficiales en la máxima categoría, y en esta pretemporada intentarán mostrarles sus condiciones al entrenador tricolor.

Los perfiles de los juveniles invitados a la pretemporada de Nacional

Rodrigo Martínez

Uno de los juveniles que recibió el llamado de Jadson Viera para comenzar la pretemporada fue Rodrigo Martínez, extremo por ambas bandas de 17 años, que llegó a Nacional a los 13 y que ya debutó en Tercera en 2024.

Rodrigo Martínez

En 2025 fue campeón uruguayo sub 17 con los tricolores y redondeó una gran actuación en la que se destacó por sus goles de tiro libre, con cuatro anotados de esa forma, con pie derecho, uno de ellos ante Peñarol en las finales.

Impresionante golazo clásico de Rodrigo Martínez (2008).



El extremo tricolor de 17 años apuntó y dio vuelta el partido al minuto 88.



En Sub 17, Nacional 2-1 Peñarol.



Tremendo @Rodrigo25008325 pic.twitter.com/lzTJYWLQy2 — Soy Juvenil (@juvenil_soy) December 6, 2025

Además, formó parte de la sub 17 de Uruguay.

Federico Bais

Volante ofensivo de 17 años, de pie zurdo, firmó su primer contrato profesional con Nacional en marzo de 2025. “Feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club que me formó desde mis comienzos, muchas gracias a mi familia y amigos por siempre estar apoyándome”, señaló en ese momento.

Federico Bais

Puede jugar en el medio y también como extremo, destacándose por su buen control de pelota en velocidad.

Román Clematte

Lateral izquierdo de 18 años, se destaca por su 1,85 metros de altura en la banda, lo que también le ha permitido jugar como zaguero central y pasar al ataque con llegada al gol.

Román Clematte

Juega en un puesto en el que Nacional está buscando un refuerzo, tras la salida de Diego Romero y con la titularidad de Juan Pablo Patiño. Es una de las proyecciones que los tricolores ven con futuro.

Lautaro Codina

Con 17 años, es otro volante interno que estará a la orden de Jadson Viera en la pretemporada tras ser campeón sub 17.

Lautaro Codina

Está en Nacional desde la Séptima, ya ha jugador en Cuarta, y suma 56 goles en 117 partidos.

Felipe Bianchi

Arquero de 19 años que ha atajado en sub 16, Quinta y Cuarta del club, tendrá la oportunidad de atajar junto a Luis Mejía, Ignacio Suárez y Federico Bonilla, siendo el cuarto golero a la orden en la pretemporada.

Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco

Tiene la particularidad de que el año pasado marcó un gol de arco a arco en sub 19, cuyo video se viralizó en las redes.

Felipe Bianchi

El espectacular golazo de arco a arco que anotó el arquero juvenil de Nacional Felipe Bianchi

Lautaro Vázquez

Teddy Lautaro Vázquez, este lateral derecho de 19 años tiene dos partidos amistosos con Nacional jugados a mitad de 2025 y luego pasó a Cerro Largo FC, donde debutó oficialmente en Primera división con 12 juegos en el Torneo Clausura y uno en Copa AUF Uruguay.

Lautaro Vázquez en Cerro Largo FC ante Peñarol

Tendrá la oportunidad de disputar un puesto en el que los albos ficharon al colombiano Jhon Guzmán y cuentan con Emiliano Ancheta.

Axel Frugone

Otro con experiencia en Primera. Lateral izquierdo de 19 años, jugó en Cerro el año pasado y vuelve al tricolor para hacer la pretemporada y con la oportunidad de ser el recambio de Patiño.

El juvenil de Nacional Axel Frugone y Antonio Palma

En los albicelestes jugó 28 partidos, una muy buena cifra para su año de estreno en Primera y con un recordado muy buen duelo ante Jaime Báez en el Tróccoli, y ahora espera tener su chance en Nacional, donde aún no ha tenido presencias.

Luciano González

Este volante central de 17 años tiene en su corta trayectoria la particularidad de haber sido sparring de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los amistosos del segundo semestre de 2025.

Luciano González Foto: @Uruguay

Viajó con la celeste a los partidos en Malasia y luego a México para trabajar junto a los principales jugadores de Uruguay.

En Nacional está desde Séptima, suma 90 partidos y ha marcado 8 goles.

Luciano Rodríguez

Zaguero derecho de 18 años, se destaca por su 1,93 metros de altura, lo que le otorga autoridad en las áreas, para defender y atacar.

También está en Nacional desde la Séptima y ya tiene partidos en Tercera. En total, suma 119 juegos con la tricolor y 8 goles, y es otra de las grandes proyecciones tricolores para el futuro.

Luciano Rodríguez

Mateo Soria

Mateo “Colo” Soria vuelve a Primera luego de que el año pasado fuera ascendido por Pablo Peirano en un momento en el que sufrió varias lesiones en el mediocampo.

Nacido el 14 de marzo de 2007, con 18 años, aún no tiene minutos en Primera división y estuvo en la lista de buena fe de Nacional en la Copa Libertadores 2025.

Mateo Román Soria

Debutó en Tercera en 2024 y también ha estado en el proceso de selecciones juveniles de Uruguay.