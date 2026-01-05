Un sparring de Bielsa, un arquero goleador y un especialista en tiros libres: mirá los perfiles de los 10 juveniles invitados a la pretemporada de Nacional
Jadson Viera llamó a 10 juveniles y los invitó a la pretemporada de Nacional; mirá quiénes son y sus características
5 de enero 2026 - 15:23hs
Rodrigo Martínez, Federico Bais, Román Clematte, Lautaro Codina, Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Axel Frugone, Luciano González, Luciano Rodríguez y Mateo Soria.
La pretemporada 2026 de Nacional ya está en marcha desde el pasado sábado 3 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde el entrenador Jadson Viera prepara a sus futbolistas en la parte física y también táctica.
Para comenzar el año, el DT invitó a 10 juveniles del club a formar parte de las sesiones de entrenamiento que está semana tendrán doble turno los días lunes, martes, jueves y viernes, y horario simple el miércoles y sábado.
Como informó Nacional, los jugadores de su cantera que entrenan con el plantel principal son Rodrigo Martínez, Federico Bais, Román Clematte, Lautaro Codina, Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Axel Frugone, Luciano González, Luciano Rodríguez y Mateo Soria.
Algunos de ellos ya tienen experiencia en Primera e incluso con partidos oficiales en la máxima categoría, y en esta pretemporada intentarán mostrarles sus condiciones al entrenador tricolor.
Los perfiles de los juveniles invitados a la pretemporada de Nacional
Rodrigo Martínez
Uno de los juveniles que recibió el llamado de Jadson Viera para comenzar la pretemporada fue Rodrigo Martínez, extremo por ambas bandas de 17 años, que llegó a Nacional a los 13 y que ya debutó en Tercera en 2024.
En 2025 fue campeón uruguayo sub 17 con los tricolores y redondeó una gran actuación en la que se destacó por sus goles de tiro libre, con cuatro anotados de esa forma, con pie derecho, uno de ellos ante Peñarol en las finales.
Impresionante golazo clásico de Rodrigo Martínez (2008).
El extremo tricolor de 17 años apuntó y dio vuelta el partido al minuto 88.
Volante ofensivo de 17 años, de pie zurdo, firmó su primer contrato profesional con Nacional en marzo de 2025. “Feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club que me formó desde mis comienzos, muchas gracias a mi familia y amigos por siempre estar apoyándome”, señaló en ese momento.
Puede jugar en el medio y también como extremo, destacándose por su buen control de pelota en velocidad.
Román Clematte
Lateral izquierdo de 18 años, se destaca por su 1,85 metros de altura en la banda, lo que también le ha permitido jugar como zaguero central y pasar al ataque con llegada al gol.
Juega en un puesto en el que Nacional está buscando un refuerzo, tras la salida de Diego Romero y con la titularidad de Juan Pablo Patiño. Es una de las proyecciones que los tricolores ven con futuro.
Lautaro Codina
Con 17 años, es otro volante interno que estará a la orden de Jadson Viera en la pretemporada tras ser campeón sub 17.
Está en Nacional desde la Séptima, ya ha jugador en Cuarta, y suma 56 goles en 117 partidos.
Felipe Bianchi
Arquero de 19 años que ha atajado en sub 16, Quinta y Cuarta del club, tendrá la oportunidad de atajar junto a Luis Mejía, Ignacio Suárez y Federico Bonilla, siendo el cuarto golero a la orden en la pretemporada.
Tiene la particularidad de que el año pasado marcó un gol de arco a arco en sub 19, cuyo video se viralizó en las redes.
El espectacular golazo de arco a arco que anotó el arquero juvenil de Nacional Felipe Bianchi
Lautaro Vázquez
Teddy Lautaro Vázquez, este lateral derecho de 19 años tiene dos partidos amistosos con Nacional jugados a mitad de 2025 y luego pasó a Cerro Largo FC, donde debutó oficialmente en Primera división con 12 juegos en el Torneo Clausura y uno en Copa AUF Uruguay.
Tendrá la oportunidad de disputar un puesto en el que los albos ficharon al colombiano Jhon Guzmán y cuentan con Emiliano Ancheta.
Axel Frugone
Otro con experiencia en Primera. Lateral izquierdo de 19 años, jugó en Cerro el año pasado y vuelve al tricolor para hacer la pretemporada y con la oportunidad de ser el recambio de Patiño.
En los albicelestes jugó 28 partidos, una muy buena cifra para su año de estreno en Primera y con un recordado muy buen duelo ante Jaime Báez en el Tróccoli, y ahora espera tener su chance en Nacional, donde aún no ha tenido presencias.
Luciano González
Este volante central de 17 años tiene en su corta trayectoria la particularidad de haber sido sparring de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los amistosos del segundo semestre de 2025.
Viajó con la celeste a los partidos en Malasia y luego a México para trabajar junto a los principales jugadores de Uruguay.
En Nacional está desde Séptima, suma 90 partidos y ha marcado 8 goles.
Luciano Rodríguez
Zaguero derecho de 18 años, se destaca por su 1,93 metros de altura, lo que le otorga autoridad en las áreas, para defender y atacar.
También está en Nacional desde la Séptima y ya tiene partidos en Tercera. En total, suma 119 juegos con la tricolor y 8 goles, y es otra de las grandes proyecciones tricolores para el futuro.