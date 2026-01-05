El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

Nacional anunció este domingo la salida de Diego Capdevila , tercer arquero del plantel campeón de la Liga AUF Uruguaya , quien no seguirá en el club en la temporada 2026.

A través de sus redes, los albos despidieron y agradecieron al golero juvenil nacido el 18 de enero de 2003 en Paysandú.

Capdevila fue el tercer arquero tricolor el pasado año, sin llegar a tener minutos oficiales en la Primera división tricolor, con la que tuvo su primera convocatoria en el verano de 2024 ante Colo Colo.

En 2025 tuvo más convocatorias, aunque su único partido fue el amistoso ante la Selección de Soriano el 2 de marzo de 2025, en el que fue suplente e ingresó, con Martín Lasarte como DT.

Fue suplente en la final de la Supercopa Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol y en cinco partidos del Campeonato Uruguayo, siendo esos los dos títulos que conquistó en los tricolores.

Así queda el arco tricolor para 2026

Nacional no tendrá grandes variantes en 2026 en el arco, puesto en el que se ratificaron los nombres de Luis Mejía e Ignacio Suárez.

Luis Mejía

Sobre este último se manejó la posibilidad de que saliera a préstamo, pero finalmente esa idea fue descartada y seguirá en el club.

El panameño, golero titular del equipo y uno de los referentes, tendrá actividad con su selección durante el Mundial, lo que hará que Suárez tenga que reemplazarlo, como ya ocurrió el año pasado.

Ignacio Suárez

El tercer arquero pasaría a ser Federico Bonilla, de 20 años, quien aún no ha tenido partidos en los albos, pero que suma 10 convocatorias, la primera de ellas en un amistoso en el verano 2024 y luego todas en 2025 por la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay.

Federico Bonilla e Ignacio Suárez

Además, el entrenador Jadson Viera invitó a la pretemporada al golero Felipe Bianchi, quien defendió a la sub 19 el año pasado.

Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco

Es recordado porque hizo un gol de arco a arco.