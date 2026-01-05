Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

A través de sus redes, los albos despidieron y agradecieron al golero juvenil

5 de enero 2026 - 12:15hs
Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo

Nacional anunció este domingo la salida de Diego Capdevila, tercer arquero del plantel campeón de la Liga AUF Uruguaya, quien no seguirá en el club en la temporada 2026.

A través de sus redes, los albos despidieron y agradecieron al golero juvenil nacido el 18 de enero de 2003 en Paysandú.

1706544411452.webp
Luis Mejía, Facundo Machado y Diego Capdevila
Luis Mejía, Facundo Machado y Diego Capdevila

Capdevila fue el tercer arquero tricolor el pasado año, sin llegar a tener minutos oficiales en la Primera división tricolor, con la que tuvo su primera convocatoria en el verano de 2024 ante Colo Colo.

En 2025 tuvo más convocatorias, aunque su único partido fue el amistoso ante la Selección de Soriano el 2 de marzo de 2025, en el que fue suplente e ingresó, con Martín Lasarte como DT.

Lucas Villalba llegó a Rio de Janeiro y ya firmó camisetas de Botafogo
BRASIL

Lucas Villalba dejó Nacional, está en Brasil para sumarse a Botafogo, ya firmó camisetas y dijo que llegó para "dejar la vida"; mirá el video

La Navidad de Ebere
NACIONAL

Christian Ebere entrena por su cuenta en Brasil y por el momento no se suma a la pretemporada de Nacional por diferencias, pese a que el club anunció su renovación

1704992470698.webp
Diego Capdevila y Gustavo Amoza
Diego Capdevila y Gustavo Amoza

Fue suplente en la final de la Supercopa Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol y en cinco partidos del Campeonato Uruguayo, siendo esos los dos títulos que conquistó en los tricolores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2007838500297846789&partner=&hide_thread=false

Así queda el arco tricolor para 2026

Nacional no tendrá grandes variantes en 2026 en el arco, puesto en el que se ratificaron los nombres de Luis Mejía e Ignacio Suárez.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Luis Mejía

Sobre este último se manejó la posibilidad de que saliera a préstamo, pero finalmente esa idea fue descartada y seguirá en el club.

El panameño, golero titular del equipo y uno de los referentes, tendrá actividad con su selección durante el Mundial, lo que hará que Suárez tenga que reemplazarlo, como ya ocurrió el año pasado.

20250907 Ignacio Suárez Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto @Nacional
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

El tercer arquero pasaría a ser Federico Bonilla, de 20 años, quien aún no ha tenido partidos en los albos, pero que suma 10 convocatorias, la primera de ellas en un amistoso en el verano 2024 y luego todas en 2025 por la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay.

20250618 Federico Bonilla e Ignacio Suárez, Nacional. Foto: @Nacional
Federico Bonilla e Ignacio Suárez

Federico Bonilla e Ignacio Suárez

Además, el entrenador Jadson Viera invitó a la pretemporada al golero Felipe Bianchi, quien defendió a la sub 19 el año pasado.

Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco
Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco

Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco

Es recordado porque hizo un gol de arco a arco.

El espectacular golazo de arco a arco que anotó el arquero juvenil de Nacional Felipe Bianchi

El espectacular golazo de arco a arco que anotó el arquero juvenil de Nacional Felipe Bianchi

Temas:

Nacional Liga AUF Uruguaya Paysandú

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal en Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Así fue el gol de Darwin Núñez para el triunfo de Al-Hilal que por primera vez pasó en la tabla a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y quedó líder en Arabia Saudita

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
ESPAÑA

Mirá las dos grandes asistencias de Federico Valverde de Real Madrid en su victoria sobre Betis por LaLiga de España

Martín Cauteruccio
FÚTBOL

El inesperado goleador uruguayo a lo largo de todo el mundo que superó a jugadores de renombre en 2025

La Navidad de Ebere
NACIONAL

Christian Ebere entrena por su cuenta en Brasil y por el momento no se suma a la pretemporada de Nacional por diferencias, pese a que el club anunció su renovación

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos