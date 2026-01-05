Christian Ebere entrena por su cuenta en Brasil y por el momento no se suma a la pretemporada de Nacional por diferencias, pese a que el club anunció su renovación

El delantero Christian Ebere no se ha sumado a la pretemporada de Nacional , que comenzó el pasado sábado, y entrena por su cuenta en Brasil, debido a diferencias económicas y a pesar de que el club tricolor lo anunció como ya renovado para 2026.

El pasado 30 de diciembre, el club del Gran Parque Central anunció en sus redes: “Christian Ebere continuará defendiendo los colores del Club Nacional de Football en el 2026”.

Este sábado, cuando comenzó la pretemporada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, el MVP de las finales de la Liga AUF Uruguaya no estuvo junto al resto del plantel, lo que llamó la atención.

El domingo Nacional no entrenó y este lunes retomarán los entrenamientos, pero Ebere volverá a faltar.

La razón de su ausencia es que el nigeriano aún no aceptó la propuesta salarial que le hizo el club tricolor, que sí arregló con Plaza Colonia para tenerlo nuevamente en el club en este 2026.

Ebere se mantiene firme en su posición, ya que pidió un aumento del sueldo y por el momento sus aspiraciones no han sido contempladas por el club.

A la espera de una resolución, con una propuesta desde Nacional que lo satisfaga, el africano sigue entrenando por su cuenta en Brasil, donde pasó sus vacaciones y trabajó en un gimnasio y en una cancha, como informó Referí.