Christian Ebere entrena por su cuenta en Brasil y por el momento no se suma a la pretemporada de Nacional por diferencias, pese a que el club anunció su renovación

El delantero Christian Ebere no se ha sumado a la pretemporada de Nacional, que comenzó el pasado sábado, y entrena por su cuenta en Brasil, debido a diferencias económicas y a pesar de que el club tricolor lo anunció como ya renovado para 2026.
