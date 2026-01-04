Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La razón por la cual Baltasar Barcia no estuvo en la primera práctica de Nacional en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes

El volante, uno de los nuevos fichajes tricolores, no se sumó a los entrenamientos del primer día de trabajo

4 de enero 2026 - 10:22hs
Baltasar Barcia fue presentado en Nacional

Baltasar Barcia fue presentado en Nacional

Nacional comenzó este sábado la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y se vuelve a reunir este lunes para continuar con la preparación de un año que llega bien cargado en lo futbolístico. Más allá de ello, quien no se presentó fue el futbolista Baltasar Barcia, una de las altas del club.

Junto a ellos en el primer día de entrenamiento estuvo el vicepresidente del club, Flavio Perchman.

La ausencia de Baltasar Barcia

En el entrenamiento de Nacional no estuvo presente el nuevo mediocampista, recientemente contratado y que tenía casi todo pronto para ser futbolista de Peñarol, Baltasar Barcia.

Maximiliano Silvera en su presentación en Nacional
EN VIVO

Maximiliano Silvera en sus primeras declaraciones como jugador de Nacional: "Este es el club en el que quiero estar"

Frankie Dettori, el destacado jockey, estuvo con Referí
ENTREVISTA CON REFERÍ

"Amar al caballo": Frankie Dettori, el jockey leyenda que será la atracción del Ramírez 2026, habló con Referí y contó su fórmula del éxito para ganar miles de carreras

El jugador fue presentado oficialmente el pasado miércoles 31 de diciembre por los tricolores, como informó Referí.

No obstante, no se hizo presente en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para la primera práctica que este sábado dio comienzo a la pretemporada.

Según explicaron desde Nacional a Referí, la razón fue que aún no firmó su contrato con su nuevo club.

De esa manera, Independiente de Avellaneda de Argentina, que fue la institución que vendió su ficha, no lo autorizó a presentarse hasta que no firme.

La misma fuente sostuvo que esperan que ya este lunes, cuando vuelvan los trabajos, Barcia se sume al resto del plantel.

Las otras altas de Nacional hasta el momento además de Barcia son Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Agustín Vera y Jhon Guzmán.

Temas:

Nacional Baltasar Barcia Flavio Perchman Maximiliano Silvera

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Godín

La AUF confirmó a Diego Godín para el partido de "Leyendas" de Uruguay vs Argentina en Punta del Este

Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman dijo que el mercado de pases de Nacional "nunca está cerrado": esperarán una semana más a César Araujo y buscan cerrar a Juan de Dios Pintado

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Confirmado: pese a regresar a los entrenamientos, Ronald Araujo no fue convocado para el derbi de Barcelona

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos