La razón por la cual Baltasar Barcia no estuvo en la primera práctica de Nacional en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes

Nacional comenzó este sábado la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y se vuelve a reunir este lunes para continuar con la preparación de un año que llega bien cargado en lo futbolístico. Más allá de ello, quien no se presentó fue el futbolista Baltasar Barcia, una de las altas del club.

Los tricolores aprovecharon la ocasión para presentar a Maximiliano Silvera y al extremo argentino Tomás Verón Lupi, dos de las nuevas adquisiciones.

Junto a ellos en el primer día de entrenamiento estuvo el vicepresidente del club, Flavio Perchman.

En el entrenamiento de Nacional no estuvo presente el nuevo mediocampista, recientemente contratado y que tenía casi todo pronto para ser futbolista de Peñarol, Baltasar Barcia.

El jugador fue presentado oficialmente el pasado miércoles 31 de diciembre por los tricolores, como informó Referí.

No obstante, no se hizo presente en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para la primera práctica que este sábado dio comienzo a la pretemporada.

Según explicaron desde Nacional a Referí, la razón fue que aún no firmó su contrato con su nuevo club.

De esa manera, Independiente de Avellaneda de Argentina, que fue la institución que vendió su ficha, no lo autorizó a presentarse hasta que no firme.

La misma fuente sostuvo que esperan que ya este lunes, cuando vuelvan los trabajos, Barcia se sume al resto del plantel.

Las otras altas de Nacional hasta el momento además de Barcia son Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Agustín Vera y Jhon Guzmán.