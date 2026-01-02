"Amar al caballo": Frankie Dettori, el jockey leyenda que será la atracción del Ramírez 2026, habló con Referí y contó su fórmula del éxito para ganar miles de carreras

El Ramírez , la cita que año a año marca las principales páginas del turf uruguayo con sus carreras y gestas épicas, tendrá este 6 de enero uno de sus días que prometen quedar en su mejor historia gracias a la presencia de Lanfranco “Frankie” Dettori , el jockey italiano de reconocida trayectoria internacional que estará en la pista de Maroñas y buscará sumar más victorias a sus miles de triunfos.

A sus 55 años, el creador del “Salto del Ángel”, su tradicional festejo que intentará hacer en Uruguay, está cerrando su carrera con una gira sudamericana en la que ya demostró su talento en Buenos Aires, que lo tendrá en Montevideo este martes y que culminará en Brasil en febrero, con sus últimas presentaciones en Río de Janeiro, donde colgará las chaquetillas.

En entrevista exclusiva con Referí en la platea del Hipódromo Nacional de Maroñas, Dettori repasó su carrera, contó su fórmula del éxito y analizó su futuro y el del turf.

¿Qué lo trae por Uruguay? Está cumpliendo su deseo de correr en Sudamérica en su "último baile", como dicen. ¿Y por qué Sudamérica?

Durante los últimos 20 años, Pablo (Núñez), y Diego (Mitagstein) de Argentina y otros conocidos sudamericanos, siempre me pidieron que viniera a Sudamérica y siempre les dije que no porque era mi temporada baja, con mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, la familia, y me resultaba imposible. Es tiempo para pasar con la familia. Pero les prometí que cuando me retirara o antes de retirarme, iba a pasar por aquí. Ya me retiré de algunos lugares, pero mantuve mi promesa y aquí estoy.

¿Qué conoce de Uruguay?

Lo único que conozco es Invasor (risas). Porque me ganó en la Copa del Mundo de Dubái. Es un gran caballo.

0001469367.webp El público acribilló a fotos a Invasor en su regreso a Maroñas Nicolás Garrido

¿Y del turf sudamericano, qué jockeys y qué caballos recuerda?

Hay muchos jockeys de Sudamérica en Estados Unidos, una gran tradición y gran presencia de caballos.

¿Qué espera encontrar en Montevideo el 6 de enero, el día en que todos los uruguayos se especializan en turf con el Gran Premio de Ramírez y sus carreras?

Antes de retirarme prometí muchas veces que iba a venir. Estoy aquí para disfrutar de verdad. Quiero experimentar algo nuevo, una nueva sensación, y darle a la gente de Sudamérica la oportunidad de verme una vez más, porque querían verme. Y mi ambición es ganar una carrera. No estoy aquí para empezar mi carrera, sino para disfrutarla y cumplir una promesa.

Es amigo de otros deportistas y es aficionado al fútbol. ¿Cree que la pasión por el turf es diferente a la de otros deportes?

Nuestra pasión son los caballos. Para los futbolistas es el fútbol. Pero somos deportistas y tenemos pasión. Hablo por mí mismo. Tengo pasión por mi deporte. Por supuesto, sigo otros deportes, pero esto es lo que hago. Las carreras son un deporte de entretenimiento. Estamos aquí para brindarle al público un buen día y que disfruten de este hermoso animal, el caballo de carreras. Espero que la gente venga al día del Ramírez y experimenten mi hermoso deporte.

20260102 Frankie Dettori, el destacado jockey, estuvo con Referí Frankie Dettori, el destacado jockey, estuvo con Referí

¿Cuál es la clave para ganar tantas carreras?

Un buen caballo. Lo más importante es amar al caballo. Luego, la técnica se puede aprender, la estrategia también, pero hay que tener... Lo básico que les digo a todos los jinetes jóvenes es que, para empezar, hay que amar al caballo. Y si tienes eso, esa es la clave para ganar más carreras.

¿Cree que algunos caballos por su gran calidad le facilitan el trabajo de los jinetes?

No puedo hacer que un burro corra como un caballo de carreras, ¿sabes? Puedes marcar una pequeña diferencia en las carreras importantes porque la competencia es muy reñida. Pero no puedo hacer que un caballo corra diez cuerpos más rápido. Más allá de su naturaleza. Solo puedo marcar una pequeña diferencia con mi experiencia, como dije, entendiendo al caballo. Porque en muchas carreras, corremos 2.000 metros y la diferencia es de un milímetro. Así que esa es la diferencia que puedo marcar.

¿Qué se siente al tener fans como la Reina de Inglaterra, Ronnie Wood o los hermanos Gallagher, o a figuras del deporte? ¿Se imaginaba algo así al principio de tu carrera?

No, pero cuando empecé, quería ser un buen campeón, porque quería usar mis victorias para conocer a estas personas. Sabes, en las carreras, quería ser bueno en mi deporte para ser reconocido y poder conocer a estas personas. Y el mundo de hipismo me dio esa posibilidad porque quería lograr ese reconocimiento, y realmente ha sido de gran ayuda para conocer celebridades, reyes y gente importante. Así que agradezco a mi deporte por permitírmelo.

Tiene una celebración que es una marca registrada, el Salto del Ángel. ¿Cómo surgió y hay que estar muy bien entrenado para hacerlo?

De adolescente pasé cuatro inviernos en California. Y en aquel entonces, un jockey muy famoso, Ángel Cordero, solía saltar de los caballos. Así que, en cierto modo, se lo robé. Y luego, por diversión, lo hacía, por la mañana practicando. Era solo un adolescente. Y luego, cuando gané la Copa Británica en 1994, lo hice después de ganar y empecé entonces. Pero ahora hay un problema, porque mucha gente, especialmente en vacaciones escolares, viene a las carreras y llevan a sus hijos porque quieren verme saltar del caballo. Así que mi rodilla izquierda ya no está tan bien.

¿Lo veremos en Uruguay al salto?

Primero tengo que ganar.

¿Qué va a hacer luego de su última carrera?

Mi última carrera será en Río, creo que el 1° de febrero. Tengo un nuevo... No es un trabajo, soy una especie de embajador para este nuevo y joven establo llamado AMO Racing. Seré su embajador, su asesor. Ya no estaré sobre el caballo, sino más bien sobre el terreno, hablando con entrenadores, hablando con mis jinetes, y simplemente dando mi opinión y consejos. Es el siguiente capítulo en mi vida porque tengo 55 años y no puedo escribir eternamente. Así que es bueno para mi siguiente página en la vida.

¿Cómo ve el futuro del turf para conquistar al público joven ante las nuevas formas de entretenimiento?

Desde que empecé a correr, siempre ha sido un problema el futuro. Pero esa es una de las razones por las que estoy aquí. Con suerte, si puedo traer cinco personas más a las carreras, todos tendremos que aportar nuestro granito de arena. Tenemos que mostrar nuestro deporte y este hermoso animal que tenemos. Así que mi mensaje es: vengan a correr. Acérquense a la barandilla. Observen la velocidad de los caballos. El ruido es realmente único. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Y con suerte, como dije, si puedo traer cinco personas más al día del Ramírez, creo que lograré algo.

Frankie Dettori Frankie Dettori correrá cuatro carreras en el Ramírez 2026

Lo que tenés que saber de Frankie Dettori

Las carreras que correrá en el Ramírez

Dettori correrá cuatro carreras el 6 de enero en Maroñas: la segunda, quinta, sexta y novena carrera, que es el GP Pedro Piñeyrúa. Si bien se esperaba a que pudiera correr el GP Ramírez, finalmente no lo hará ya que están asignadas las montas de los 10 caballos que participarán en la principal carrera, que será la 18ª de las 20 programadas.

Más de 3.000 victorias

Lanfranco "Frankie" Dettori (Milán, 1970) es el jockey más famoso y carismático de la historia moderna del turf. Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha cosechado más de 3.300 victorias, incluyendo más de 280 triunfos de Grupo 1, la máxima categoría mundial.

Su récord de 7 en 7

Es célebre por su hazaña de 1996 en Ascot, donde ganó las siete carreras de la jornada, un récord inigualado hasta la fecha. Ha brillado en los principales escenarios del mundo, desde el Arco del Triunfo en Francia hasta la Breeders' Cup en Estados Unidos y la Dubai World Cup. Su estilo exuberante y su famosa celebración saltando del caballo lo han convertido en un ícono global del deporte.

20260102 Frankie Dettori, el destacado jockey, estuvo con Referí Frankie Dettori, el destacado jockey, estuvo con Referí

Gran gesto con el turf uruguayo

El jinete quiso dejar un legado tangible en su visita a Uruguay. Por eso, anunció que todo el premio económico que obtenga por su desempeño en las carreras, será donado íntegramente a la Escuela de Jockeys y Vareadores de Codere, un gesto que busca apoyar la formación de las futuras generaciones.

La gira de despedida

Su llegada a Sudamérica forma parte de una gira de despedida, que une a los hipódromos de San Isidro, en Buenos Aires, Hipódromo Nacional de Maroñas, en Montevideo, y el hipódromo Gávea, en Río de Janeiro, marcando el cierre de una trayectoria brillante.