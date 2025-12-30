Las novedades del Ramírez 2026: con la presencia de la leyenda del turf Frankie Dettori, quien correrá cuatro carreras, se lanzó la programación para el 6 de enero en Maroñas

El Gran Premio Ramírez , la principal carrera y fecha del turf uruguayo, tuvo este lunes su lanzamiento con la presencia de Lanfranco “Frankie” Dettori , el jockey que es una leyenda del deporte y que en su gira de despedida disputará cuatro carreras el próximo 6 de enero en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

Dettori, que viene de correr en San Isidro, Buenos Aires, días atrás, considerado el mejor jinete del mundo y una figura que trasciende las fronteras del deporte, estuvo este lunes en la presentación del Ramírez, donde siguió el lanzamiento y brindó una conferencia de prensa.

La actividad del 6 de enero en Maroñas tendrá 20 carreras , con la edición número 128 del Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1, como la gran atracción de la noche.

La jornada comenzará sobre la hora 12:00, con la primera carrera con horario a confirmar, y cerrará a las 22:00. La apertura de puertas en el hipódromo será a las 11:00.

Pablo Stradiotich, director de operaciones de Codere Uruguay, comenzó la conferencia y destacó “que este año el premio Ramírez fue declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo y departamental por la Intendencia de Montevideo”.

20250106 AME9091. MONTEVIDEO (URUGUAY), 06/01/2025.- El jinete Gustavo Calvente celebra sobre el caballo El Kodigo tras ganar el Gran Premio José Pedro Ramírez, este lunes en el Hipódromo de Maroñas, en Montevideo (Uruguay). El caballo argentino El Kodigo Gustavo Calvente en El Kodigo EFE/ Gastón Britos

Luego, resaltó que “se van a repartir más de $ 23 millones de premio en bolsas”. “En el Gran Premio Ramírez las bolsas son de $ 8 millones y este año vamos a tener la revancha que es el Gran Premio General Artigas, con un esfuerzo de $ 4 millones que se va a correr el 8 de febrero”.

También este lunes se confirmó que el GP Ramírez tendrá 10 caballos: Cuento Marista, Huracán , Mucho Loco, Native Extreme, Obstacle, Universal Horse, todos de Brasil, y los locales Pluto, Quixote, Turbo Ship, y Zelenski

Otro de los anuncios fue que el Gran Premio Piñeyrúa, que será la novena carrera, es clasificatorio para la Breeders' Cup de 2026, el reconocido meeting de Estados Unidos.

Espectáculos y atracciones

En lo que respecta a impacto social, el Ramírez tendrá la contratación de 150 personas con el fin de generar empleo juvenil y primeras experiencias laborales, una movida que ya se ha realizado en los años anteriores.

La jornada contará con sorteos para todo los espectadores, con un auto cero kilómetro como principal premio.

También habrá actividades y espectáculos, propuestas para toda la familia y para los niños, con el fin de entretenerse y conocer el mundo hípico, más el show musical de La Penúltima y 30 espacios gastronómicos y de bebidas.

0004006709.webp Más de 17.000 personas visitaron el hipódromo de Maroñas durante la jornada del Ramírez Diego Battiste

Las carreras que correrá Frankie Dettori en Maroñas

La presentación tuvo la confirmación de las cuatro carreras que disputará Dettori en Maroñas, a la espera de que pueda hacer su clásico festejo del "Salto del Ángel" en caso de ganar alguna de ellas.

El jockey italiano, quien siguió el lanzamiento en primera fila y cuya presencia fue especialmente agradecida por los oradores a cargo de la presentación, correrá en la segunda, quinta, sexta y novena carrera, que es el Piñeyrúa.

Si bien se esperaba a que pudiera correr el Ramírez, finalmente no lo hará ya que están asignadas las montas de los 10 caballos que participarán en la principal carrera, que será la 18ª de las 20 programadas.

Con respecto a los otros clásicos además del Ramírez y el Piñeyrúa, el GP Ciudad de Montevideo Presidente Jorge Batlle será la 13ª carrera y el GP Maroñas será la 20ª, que cerrará la actividad sobre las 22:00 horas.

WhatsApp-Image-2022-01-06-at-20.30.14.webp Gran Premio Ramírez 2022 Leonardo Carreño

“Resaltar también que junto al señor Dettori nos van a visitar jockeys que ya nos han visitado en otras oportunidades, como ser Joao Moreira y Jorge Ricardo, por lo que creo que va a ser una gran jornada hípica y con muchos embajadores del turf mundial”, señaló Antonio Turturielo, presidente de la Comisión Hípica.

Por su parte, Alfredo Acuña, gerente de operaciones hípicas de Codere Uruguay, destacó la presencia de Dettori y dijo que “le da un toque realmente diferente a esta reunión”. “Esperemos que en su participación poder verlo saltar del caballo como se acostumbra. Y lo estamos invitando a él y a los otros dos jockeys internacionales a hacer entrega de los diplomas de la Escuela de Jockeys y Vareadores en la premiación de este año”.

El italiano anunció que todo el premio económico que obtenga por su desempeño en las carreras, será donado íntegramente a la Escuela de Jockeys y Vareadores de Codere, un gesto que busca apoyar la formación de las futuras generaciones.

Frankie Dettori habló de su gira por Sudamérica

El jockey de 55 años, que está poniendo fin a su carrera con sus últimas presentaciones en Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, contó a qué se debe su gira de despedida y por qué eligió Sudamérica.

“Esto comenzó hace como 20 años cuando Pablo, de Uruguay, y Diego, de Argentina, a quienes me he encontrado alrededor del mundo, en varias ciudades, entre ellas Dubái y tantas otras, me pidieron muchas veces que viniera a América del Sur”, señaló.

Frankie Dettori en el lanzamiento del Ramírez 2026 Frankie Dettori en el lanzamiento del Ramírez 2026

“Lamentablemente, cuando se dan las grandes carreras, las grandes reuniones en América del Sur, en el hemisferio sur, en diciembre y en enero, son tiempos de descanso. Son momentos en que estoy fuera de temporada. Es mi cumpleaños, viene Navidad, viene Año Nuevo. Es tiempo para pasar con la familia. Pero les prometí que cuando me retirara o antes de retirarme, iba a pasar por aquí. Ya me retiré de algunos lugares, pero mantuve mi promesa y aquí estoy”, señaló.

Además, destacó "la pasión" del turf en Sudamérica, que más del 50% de los jockeys en Estados Unidos son de este continente y que "cada tanto aparecen caballos como Invasor".

La presencia del nacido en Milán causó emoción y admiración entre los periodistas especializados en turf que le hicieron preguntas en su conferencia.

En su llegada a Uruguay, Dettori fue presentado como el jockey más famoso y carismático de la historia moderna del turf. Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha cosechado más de 3.300 victorias, incluyendo más de 280 triunfos de Grupo 1, la máxima categoría mundial.

Es célebre por su hazaña de 1996 en Ascot, donde ganó las siete carreras de la jornada, un récord inigualado hasta la fecha. Ha brillado en los principales escenarios del mundo, desde el Arco del Triunfo en Francia hasta la Breeders' Cup en Estados Unidos y la Dubai World Cup. Su estilo exuberante y su famosa celebración saltando del caballo (el "flying dismount") lo han convertido en un ícono global del deporte.

Cuando le preguntaron cuáles fueron los mejores hipódromos en los que corrió, Dettori señaló: “Todo el mundo es diferente y todo el mundo tiene diferentes hipódromos, pero creo que los tres primeros son Ascot, París y Santa Anita… Y Uruguay”, lo que generó risas y con lo que mostró su simpatía y categoría internacional.