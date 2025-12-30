Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / TURF

Gran Premio Ramírez 2026: mirá cuándo se disputa y los detalles de la principal jornada del turf uruguayo

El Gran Premio José Pedro Ramírez será la carrera número 18 de la programación

30 de diciembre 2025 - 12:53hs
El Gran Premio Ramírez vuelve a correrse

El Gran Premio Ramírez vuelve a correrse

Foto: Leonardo Carreño.

El Gran Premio José Pedro Ramírez, la histórica y principal fecha del turf uruguayo, nuevamente volverá a ser una de las atracciones deportivas del verano en Montevideo, con una nueva edición con 20 carreras.

¿Cuándo se corre el Ramírez?

El Ramírez 2026 se realizará en su tradicional fecha del 6 de enero, el Día de Reyes.

La primera de las 20 carreras será sobre la hora 12:00, mientras que la jornada se cerrará a las 22:00 horas con el Gran Premio Maroñas, uno de los cuatro clásicos del día.

El Gran Premio José Pedro Ramírez será la carrera número 18 de la programación.

“La Maldita” Milagro Ramírez
BOXEO

La Maldita Ramírez, la boxeadora uruguaya de 20 años que debutó como profesional en Argentina, con la camiseta de Darwin Núñez y entrenada por Látigo Coggi

Frankie Dettori en el lanzamiento del Ramírez 2026
TURF

Las novedades del Ramírez 2026: con la presencia de la leyenda del turf Frankie Dettori, quien correrá cuatro carreras, se lanzó la programación para el 6 de enero en Maroñas

Mientras que los otros clásicos serán el GP Pedro Piñeyrúa, la novena carrera, y el GP Ciudad de Montevideo Presidente Jorge Batlle en la 13ª.

¿Dónde se corre el Ramírez?

El Ramírez se correrá en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

0000124805.webp
Sir Fever en el stud Oro Negro de Maroñas
Sir Fever en el stud Oro Negro de Maroñas

La apertura de puertas para los espectadores será a la hora 11:00.

La jornada contará con sorteos para todo los espectadores, con un auto cero kilómetro como principal premio. También habrá actividades y espectáculos, propuestas para toda la familia y para los niños, con el fin de entretenerse y conocer el mundo hípico, el show musical de La Penúltima y con más de 30 espacios gastronómicos y de bebidas.

Venta de entradas para el Ramírez

La venta de entradas para el Ramírez tienen una preventa con descuentos y se hace a través de Red Tickets.

Palco Oficial (del 1 dic al 5 ene): $ 800.

Palco Oficial (6 de enero): $ 1000.

Folle Ylla (del 1 dic al 5 ene): $ 470.

Folle Ylla (6 de enero): $ 580.

Tribuna General (del 1 dic al 5 ene): $ 130.

Tribuna General (6 de enero): $ 150.

Estacionamiento Portón 3: $ 600.

Temas:

Gran Premio Ramírez Verano 2026 Turf Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)
PEÑAROL

En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

Sebastián Sosa junto a Jorge Barrera, en una foto publicada tras la absolución del futbolista
JUSTICIA

El mensaje de Sebastián Sosa y su abogado Jorge Barrera luego de que el futbolista fuera absuelto en el caso de abuso sexual en Argentina

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
NACIONAL

Kike Olivera no se entrega, no quiere irse de Gremio a Bahia y le pidió a los dirigentes brasileños que negocien con Nacional

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este
LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos