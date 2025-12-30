Gran Premio Ramírez 2026: mirá cuándo se disputa y los detalles de la principal jornada del turf uruguayo

El Gran Premio José Pedro Ramírez , la histórica y principal fecha del turf uruguayo, nuevamente volverá a ser una de las atracciones deportivas del verano en Montevideo, con una nueva edición con 20 carreras.

El Ramírez 2026 se realizará en su tradicional fecha del 6 de enero , el Día de Reyes.

La primera de las 20 carreras será sobre la hora 12:00, mientras que la jornada se cerrará a las 22:00 horas con el Gran Premio Maroñas, uno de los cuatro clásicos del día.

El Gran Premio José Pedro Ramírez será la carrera número 18 de la programación.

Mientras que los otros clásicos serán el GP Pedro Piñeyrúa, la novena carrera, y el GP Ciudad de Montevideo Presidente Jorge Batlle en la 13ª.

¿Dónde se corre el Ramírez?

El Ramírez se correrá en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

0000124805.webp Sir Fever en el stud Oro Negro de Maroñas

La apertura de puertas para los espectadores será a la hora 11:00.

La jornada contará con sorteos para todo los espectadores, con un auto cero kilómetro como principal premio. También habrá actividades y espectáculos, propuestas para toda la familia y para los niños, con el fin de entretenerse y conocer el mundo hípico, el show musical de La Penúltima y con más de 30 espacios gastronómicos y de bebidas.

Venta de entradas para el Ramírez

La venta de entradas para el Ramírez tienen una preventa con descuentos y se hace a través de Red Tickets.

Palco Oficial (del 1 dic al 5 ene): $ 800.

Palco Oficial (6 de enero): $ 1000.

Folle Ylla (del 1 dic al 5 ene): $ 470.

Folle Ylla (6 de enero): $ 580.

Tribuna General (del 1 dic al 5 ene): $ 130.

Tribuna General (6 de enero): $ 150.

Estacionamiento Portón 3: $ 600.