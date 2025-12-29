Dólar
La Maldita Ramírez, la boxeadora uruguaya de 20 años que debutó como profesional en Argentina, con la camiseta de Darwin Núñez y entrenada por Látigo Coggi

"Se viene un 2026 lleno de cosas buenas", anunció la uruguaya tras su debut como profesional

29 de diciembre 2025 - 14:31hs
“La Maldita” Milagro Ramírez y Juan Martín Coggi

“La Maldita” Milagro Ramírez

“La Maldita” Milagro Ramírez (i) en su debut como profesional

Boxeo de Primera
“La Maldita” Milagro Ramírez y su equipo con Juan Martín Coggi

“La Maldita” Milagro Ramírez y Juan Martín Coggi

“La Maldita” Milagro Ramírez y Juan Martín Coggi

Se llama Milagros Ramírez y le dicen “la Maldita”, y a sus 20 años esta boxeadora uruguaya tuvo su debut como profesional el pasado sábado a la noche en Argentina, donde está radicada para entrenar bajo las órdenes de Juan Martín “Látigo” Coggi, leyenda de los rings que fue tres veces campeón del mundo.

La joven montevideana, que ya venía mostrando sus grandes condiciones a nivel amateur, cuatro veces campeona regional, siendo reconocida por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), tuvo su esperado estreno profesional con victoria ante la correntina a Macarena Castillo por nocaut técnico, en una pelea en categoría supergallo a cuatro rounds.

Tras su triunfo, Ramírez destacó el apoyo de sus seguidores. “Primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que me mandó un mensajito siempre tirando la buena onda, agradecer a los que me fueron a ver y me hicieron el aguante, también a los que me hicieron el aguante del otro lado de la pantalla. Y por todos los mensajitos hermosos que me mandaron. Los amo”, señaló en sus redes.

Además, resaltó el trabajo de su equipo “que hace que esto sea posible. Paso a paso, vamos por todo".

"También a mi familia, que lo es todo para mí. Siempre están al pie del cañón para lo que sea. Hacen que todo sea un poco más fácil, los amo con todo lo que soy. Vamos por mucho más #teammaldita. Un sueño más cumplido, estoy feliz de haber debutado antes de que termine el año", agregó.

"Se viene un 2026 lleno de cosas buenas. Y vamos a estar preparados para lo que se venga. Saludos, feliz año”, señaló la uruguaya que entró al ring con la camiseta celeste de Darwin Núñez.

