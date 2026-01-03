En vivo: Nacional presenta a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi; seguí el minuto a minuto de la conferencia

Maximiliano Silvera llegó libre a Nacional desde Peñarol tras no renovar su contrato, mientras que Verón Lupi arribó al tricolor desde el Grasshopper de Suiza

Nacional presentará este sábado al mediodía a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, dos de sus nuevas contrataciones que fueron anunciadas este viernes y comenzaron a entrenar con el tricolor esta jornada, en una conferencia de prensa que comenzará a las 12:30.

Silvera llegó libre a Nacional desde Peñarol, club con el que no renovó contrato. Semanas atrás el delantero denunció en un comunicado que el carbonero no cumplió con la promesa de renovarle el contrato, y tras varias semanas de rumores finalmente se confirmó su paso al tricolor.

Verón Lupi, en tanto, llegó al albo proveniente del Grasshopper de Suiza, club en el que jugaba desde 2024. El extremo argentino es recordado en Uruguay por su paso por Racing, en el que destacó de 2022 a 2024.

Ambos jugadores formaron parte del primer entrenamiento de Nacional en el 2026, que comenzó sobre las 8:30 en Los Céspedes. Los jugadores del plantel principal se realizaron diferentes mediciones y luego escucharon la primera charla del año del entrenador Jadson Viera.