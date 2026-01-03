Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / EN VIVO

En vivo: Nacional presenta a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi; seguí el minuto a minuto de la conferencia

Maximiliano Silvera llegó libre a Nacional desde Peñarol tras no renovar su contrato, mientras que Verón Lupi arribó al tricolor desde el Grasshopper de Suiza

3 de enero 2026 - 12:10hs
Maximiliano Silvera fue presentado en Nacional

Maximiliano Silvera fue presentado en Nacional

EN VIVO

Nacional presentará este sábado al mediodía a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, dos de sus nuevas contrataciones que fueron anunciadas este viernes y comenzaron a entrenar con el tricolor esta jornada, en una conferencia de prensa que comenzará a las 12:30.

Silvera llegó libre a Nacional desde Peñarol, club con el que no renovó contrato. Semanas atrás el delantero denunció en un comunicado que el carbonero no cumplió con la promesa de renovarle el contrato, y tras varias semanas de rumores finalmente se confirmó su paso al tricolor.

Verón Lupi, en tanto, llegó al albo proveniente del Grasshopper de Suiza, club en el que jugaba desde 2024. El extremo argentino es recordado en Uruguay por su paso por Racing, en el que destacó de 2022 a 2024.

Ambos jugadores formaron parte del primer entrenamiento de Nacional en el 2026, que comenzó sobre las 8:30 en Los Céspedes. Los jugadores del plantel principal se realizaron diferentes mediciones y luego escucharon la primera charla del año del entrenador Jadson Viera.

Seguí la conferencia en vivo y las repercusiones minuto a minuto:

Embed - Conferencia de prensa nuevos jugadores | Club Nacional de Football

Live Blog Post

Comienza la conferencia

Flavio Perchman aparece junto a Maxi Silvera en el comienzo de la conferencia. "Es un pase más", dijo el vicepresidente tricolor.

Live Blog Post

¿Cómo fue el primer entrenamiento de Nacional?

Nacional comenzó su primer entrenamiento del año este sábado a las 8:30. Los jugadores se realizaron diferentes mediciones y luego escucharon la primera charla del 2026 del entrenador Jadson Viera, que en esta pretemporada priorizará el crecimiento "físico y futbolístico" del plantel.

Live Blog Post

Las primeras fotos de Silvera y Verón Lupi como jugadores de Nacional

Las redes de Nacional mostraron las primeras fotos de Maxi Silvera y Tomás Verón Lupi con vestimenta del tricolor, en el primer entrenamiento del club en el 2026, realizado este sábado por la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2007438386315890839?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La presentación con vibras guasónicas de Tomás Verón Lupi en Nacional

Tomás Verón Lupi también fue presentado este viernes, con un video que hizo referencia al Guasón, una de las figuras más utilizadas por la hinchada de Nacional en los últimos tiempos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2007103448840577231?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Así presentó Nacional a Maximiliano Silvera

Tras varias semanas de rumores, Nacional presentó a Maxi Silvera este viernes en sus redes sociales, con un video en el que fue mostrado como una de las "figuritas del campeón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2007210382604292273?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Bienvenidos al blog de Referí

Aquí comienza el blog en vivo de Referí que seguirá las repercusiones de la conferencia de prensa de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, en su presentación como jugadores de Nacional.

Las más leídas

Leonardo Fernández y Diego Aguirre
PEÑAROL

Los desafíos que tiene Peñarol para 2026: altas, bajas, la reconstrucción estratégica que planea Diego Aguirre para el equipo y los grandes objetivos

Maximiliano Silvera fue presentado en Nacional
NACIONAL

Nacional rompe las redes: la presentación de película para recibir a Maximiliano Silvera, exfigura de Peñarol

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera festejan un gol con Peñarol en 2025
PEÑAROL

Las primeras reacciones en Peñarol al pase de Maximiliano Silvera a Nacional: un dirigente lo trató de "Judas" y Emanuel Gularte le dedicó un mensaje

Juan Carlos De Lima y Julio César Cortes fueron algunos de los que fallecieron en 2025
LA PARTE TRISTE DEL AÑO

El último adiós: 29 personalidades del deporte uruguayo y 10 leyendas mundiales que se volvieron eternas en 2025

Temas:

Nacional Maximiliano Silvera Peñarol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos