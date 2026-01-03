Nacional presentará este sábado al mediodía a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, dos de sus nuevas contrataciones que fueron anunciadas este viernes y comenzaron a entrenar con el tricolor esta jornada, en una conferencia de prensa que comenzará a las 12:30.
En vivo: Nacional presenta a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi; seguí el minuto a minuto de la conferencia
Maximiliano Silvera llegó libre a Nacional desde Peñarol tras no renovar su contrato, mientras que Verón Lupi arribó al tricolor desde el Grasshopper de Suiza