Nacional rompe las redes: la presentación de película para recibir a Maximiliano Silvera, exfigura de Peñarol

Nacional oficializó en la tardecita de este viernes la llegada del exdelantero de Peñarol, Maximiliano Silvera , luego de muchas idas y vueltas y de que se hablara tanto del tema. Los tricolores lo hicieron con un video muy especial.

El futbolista firmó contrato por tres temporadas con los tricolores y en un caso que no es habitual en el fútbol uruguayo ni en el mundo, pasa de Peñarol a Nacional, de un equipo grande al otro.

El último caso fue el del defensa brasileño Léo Coelho , quien en enero 2022 pasó de los albos a los carboneros.

Como ya había dicho el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, "la llegada de Maxi (Silvera) sería un golazo para empatar en algo lo que nos sucedió con (Léo) Coelho".

Un delantero importante

Nacional ya cuenta con futbolistas trascendentes en ofensiva como Nicolás López, Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, entre otros.

Ahora suma los 33 goles de Maximiliano Silvera convirtió en Peñarol en los últimos dos años, siendo campeón uruguayo en 2024.

A Nacional, su nueva figura le anotó tres goles clásicos, uno en cada escenario: Estadio Centenario, Gran Parque Central y Estadio Campeón del Siglo.

Como informó Referí hace tres días, Maximiliano Silvera borró un texto que había escrito tras su gol en la goleada con Peñarol sobre su nuevo club en agosto pasado, 3-0 por el Torneo Clausura. "200 veces más grandes", había escrito por los carboneros.

El tricolor lo presentó como una gran "figurita" y lo hizo con un video muy especial.

Este viernes, Perchman adelantó que Silvera utilizará la camiseta número 11, la misma que usaba en Peñarol y que heredará del venezolano Rómulo Otero en Nacional. "Nos dijo que si estaba disponible la 11 quería usar esa. Vamos a hacer una presentación especial en redes, quedó muy buena", detalló.