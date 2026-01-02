Murió el Bandido Bianchi, un ídolo de Peñarol que ganó tres Federales y uno con un doble suyo en la hora ante Trouville

El Bandido Hugo Bianchi en el recuadro de "El Diario" en el doble fundamental con Peñarol ante Trouville que le dio el Campeonato Federal 1973 a los aurinegros

Hugo "Bandido" Bianchi murió en las últimas horas y dejó un hueco enorme en el básquetbol uruguayo y sobre todo, de Peñarol, que lo despidió en las últimas horas en sus redes sociales. Fue tres veces campeón federal con los aurinegros.

Jugaba como escolta o como ayuda base y fue fundamental en el título del Campeonato Federal 1973 que Peñarol le ganó en el último segundo a Trouville, 70-68 en la vieja cancha de Hebraica y Macabi, en febrero de 1974.

Todos los amantes del básquetbol recuerdan que aquel fue el segundo más largo de la historia.

Los dos equipos iban igualados en 68 en la final, y todo se encaminaba a un alargue con el rival mirasol mejor conformado, ya que muchos de los dirigidos por Carlos Genta habían salido por cinco faltas. Pero el Bandido liquidó el pleito en ese segundo final que duró más, porque quien llevaba el reloj, que era de los rojos de Pocitos, se equivocó con el reloj.

Así recordó ese momento Germán Haller para Referí en una nota de 2018, integrante de aquel equipo y goleador de Peñarol con 2,03 metros, aquella noche con 34 de los 70 puntos aurinegros.

"El de 1973 es el título que la gente recuerda más por lo que fue la definición. Lo más importante que recuerdo es cómo influye un técnico en una decisión. Carlitos Genta que era el entrenador, pidió tiempo y nos habló a todos. Íbamos 68 iguales: “Es muy sencillo. Falta un segundo. Vos Haller, arrastrá marcas que todos te van a seguir a vos”. Porque era solo un segundo y era solo tocarla. Y siguió: “Se la vamos a dar a Bianchi”. Y salió así. Sacó Alonso, yo arrastré marcas como a tres jugadores. El de Trouville que llevaba el reloj me siguió a mí y se olvidó del reloj. Bianchi recepcionó, la picó, hizo el doble ritmo y convirtió. Fue un campeonato. El festejo fue algo maravilloso. Fue impresionante", dijo Haller.

Bianchi también fue campeón federal con Peñarol en 1978 y 1979.

Jugó luego en Sporting en 1981, en Goes 1983 y volvió a los carboneros para retirarse en 1985.

A mediados de los años de 1970 defendió a la selección uruguaya y obtuvo el tercer lugar en le Campeonato Sudamericano de Argentina en 1979.

Con su amada selección de Paysandú obtuvo siete torneos del interior.

Murió este 1° de enero a los 73 años.

Así lo despidieron desde Peñarol: