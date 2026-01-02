El último adiós: 29 personalidades del deporte uruguayo y 10 leyendas mundiales que se volvieron eternas en 2025

Juan Carlos De Lima y Julio César Cortes fueron algunos de los que fallecieron en 2025

El año 2025 ya se fue, comenzó el 2026, pero en el anterior, muchos uruguayos vinculados al deporte en sus distintas ramas, murieron y todos dejaron su huella marcada para siempre. Como suele ocurrir, no solo el fútbol se vistió de luto, sino también el básquetbol y la familia periodística.

Por otra parte, en el resto del mundo, también hubo muchos fallecidos con relación a los distintos deportes, y los más importantes se podrán ver en este informe.

Mathías Acuña , quien había jugado en varios clubes uruguayos, entre ellos, El Tanque Sisley, Liverpool, Central Español, Wanderers y Fénix, se suicidó en un hotel de Ambato, en Ecuador, en donde defendía a Mushuc Runa. Fue el 4 de ese mes y tenía 32 años.

Un día después dejó de existir José Ignacio Villarreal, quien defendiera a Central Español -anotando el gol que le valió el Campeonato Uruguayo 1984, Peñarol y Nacional, entre otros, además de la selección uruguaya-. Falleció de manera repentina a los 67 años.

PEÑAROL Los desafíos que tiene Peñarol para 2026: altas, bajas, la reconstrucción estratégica que planea Diego Aguirre para el equipo y los grandes objetivos

OBITUARIO Murió el Bandido Bianchi, un ídolo de Peñarol que ganó tres Federales y uno con un doble suyo en la hora ante Trouville

liborio ruilopez.jpg Liborio Ruilopez aparece en el medio de la foto

El 10 de enero, murió Liborio Ruilopez a los 93 años. Fue un histórico de Racing de Sayago, uno de los futbolistas que más partidos disputó con esa camiseta. Fue capitán en los dos títulos uruguayos de Segunda división que el club obtuvo en 1955 y 1958. Además fue entrenador del equipo en varias etapas. Uno de los accesos a la tribuna principal del Parque Roberto lleva su nombre.

A su vez, el 22, falleció Daniel Viera, exjugador de Central Español que fue campeón uruguayo con ese club en 1984. Jugó algunos partidos en Nacional. Tenía 65 años y murió en Honduras, donde residía.

A los 56 años, murió Elvio Pappa, exjugador de Huracán Buceo y quien fuera dirigente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. También jugó en Racing y Villa Española, con el cual ascendió a Primera. Tenía 56 años.

Febrero

20250210 Juan José Fortunatto fue un gran árbitro en el fútbol uruguayo Juan José Fortunatto fue un gran árbitro en el fútbol uruguayo FOTO: Diario Uruguay de Rivera

Juan José Fortunatto fue uno de los principales árbitros del fútbol uruguayo en la década de los años de 1970 y 1980. Fue instructor en el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol de lnterior (OFI) y también integró el Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Hizo mucho para tratar de integrar a los árbitros del interior en el fútbol uruguayo, y lo consiguió. El 27 de febrero de 1977 en La Bombonera, la cancha de Boca Juniors, Fortunatto fue el primer línea de un partido que será recordado toda la vida porque se dio el debut de Diego Armando Maradona con la selección argentina. Murió el 9 de ese mes a los 89 años.

Marzo

rafael-peña.webp Rafael Peña Camilo Dos Santos

El 9 de marzo murió Rafael Peña. Se desempeñó como Jefe de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde el año 2017. Tenía 70 años.

Abril

Alexis Noble en Peñarol Alexis Noble en Peñarol @vintagefutboluy

Alexis Noble jugaba como puntero izquierdo, como se les denominaba en su época y tuvo un gran pasaje por Huracán Buceo, Peñarol y Nacional, entre otros. Se destacaba por la potencia en su remate de zurda. Con la selección uruguaya fue campeón sudamericano juvenil en 1981. Con los aurinegros fue campeón uruguayo en 1981 y 1982. Tenía 61 años y falleció el 10 de ese mes.

Mayo

20250512 Alberto Carrasco defendió a la selección uruguaya como arquero en la Minicopa de 1972 Alberto Carrasco defendió a la selección uruguaya como arquero en la Minicopa de 1972

Alberto Carrasco fue un gran arquero uruguayo que hizo su más importante carrera en Newell's Old Boys de Argentina, con el que fue campeón del Metropolitano 1974y fue el único futbolista oriental que jugó junto a Marcelo Bielsa. En el fútbol uruguayo jugó en Sud América y defendió también a la selección nacional. Murió a los 79 años el 11 de mayo.

20250530 Ruben Morales, exgran puntero izquierdo campeón uruguayo con Nacional, murió en las últimas horas Ruben Morales, exgran puntero izquierdo campeón uruguayo con Nacional, murió en las últimas horas FOTO: @CNdeFhistoria

A los 72 años y de forma repentina, dejó de existir Ruben "Kopa" Morales, notable puntero derecho, el 27 de mayo. También jugó en El Tanque y Sud América. Con los tricolores fue dirigido por el argentino Pedro Dellacha y consiguió la Liga Mayor 1976 y 1977, y su título más importante, el del Campeonato Uruguayo 1977. En el exterior defendió a Houston Hurricane de Estados Unidos y luego jugó en Toros Neza de México, para volver al otro país norteamericano y defender a FL Strikers de Miami, alternando con jugadores como Gerd Müller, Teófilo Cubillas, Elías Ricardo Figueroa y George Best.

El 31, falleció Gabriel Franco, quien fuera presidente de Progreso entre 2008 y 2011.

Junio

El 19 de ese mes murió Gonzalo Varela, quien fuera dirigente del club Biguá de Villa Biarritz y presidente de la Comisión de Básquetbol de dicha institución.

Julio

0014348142.webp Gonzalo Meira y Gastón Semiglia I. Guimaraens

Gonzalo Meira tenía 37 años y se quitó la vida el 15 de ese mes. Había jugado al básquetbol en Biguá, club en el que se formó y fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2007-08 y 2008-09.También defendió a Goes, Nacional, Montevideo, Welcome, Tabaré, Verdirrojo Atenas y San Telmo. Dejó el básquetbol a fines de 2022, tras ascender con la W.

El 17 falleció Adrián Barrán, periodista joven de apenas 36 años, quien se destacó en la radio y en el equipo de "Hora 25".

Por su parte, el 20 murió Fredy Martirena, periodista y gran relator de ciclismo, en el que hizo historia. Tenía 78 años.

0000991745.webp El Peñarol de 1966, una máquina de ganar; Julio César Cortes aparece agachado, segundo desde la derecha, entre Spencer y Joya. Estos son los campeones de Peñarol, parados de izquierda a derecha: Omar Caetano, Mazurkiewicz, Goncalvez, Nelson Díaz, Juan Vicente Lezcano, Pablo Forlán y el entrenador Roque Gastón Máspoli; agachados: Julio César Abbadie, Rocha, Spencer, Cortes y Joya.

El 24 de julio dejó de existir Julio César Cortes, un histórico de Peñarol y quien jugó tres Mundiales con Uruguay en 1962, 1966 y 1970. Con los aurinegros fue dos veces campeón del Uruguayo, campeón de América y del mundo en 1966 y de la Supercopa de Campeones de 1969. Defendió a clubes de México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, entre 1972 y 1978 y en este último fue muchos años técnico. Tenía 84 años.

20250725 Mario Sanseverino fue un histórico presidente de Fénix Mario Sanseverino fue un histórico presidente de Fénix

Al otro día, murió Mario Sanseverino, histórico presidente de Fénix durante 23 años, que llevó a Juan Ramón Carrasco y ascendió a Primera a Leonardo Fernández y a Manuel Ugarte.

Agosto

Matilde Itzcovich Matilde Itzcovich

El 7 de ese mes falleció Matilde Itzcovich con solo 16 años. Se destacó en el karting y era una de las grandes promesas del automovilismo de Uruguay. Fue la primera mujer piloto uruguaya en competir en el Mundial FIA de Karting, en 2024 yformó parte de la F1 Academy.

Tres días después murió Eduardo Mazzei, gran relator de fútbol, el número 2 de Alberto Kesman en su momento y quien trabajó años también con otro relator de años como Ruben Casco.

Setiembre

20250901 Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español

El 1° de setiembre falleció Miguel Del Río. quien defendió entre otros a Rampla Juniors y a Central Español. Con este fue campeón de la ex Divisional B en 1983, y al otro año, 1984, fue campeón uruguayo en Primera. Se recibió de entrenador y emigró a España. Allí dirigió entre otros clubes, al catalán Moià.

20250908 Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina

Carlos Silva tenía 60 años cuando murió el 7 de ese mes en un accidente automovilístico. Había sido arquero de Deportivo Morón, con el que logró el ascenso a la B Nacional, luego de ser campeón en 1990. Alternó en Quilmes, Argentinos Juniors y de allí lo contrató Boca Juniors y fue suplente de Carlos Fernando Navarro Montoya. En 2002 fue ayudante técnico en Rosario Central en un cuerpo técnico que lideraba César Luis Menotti.

20250912 Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol

Por otra parte, el 12 de setiembre dejó de existir el exdirigente de Peñarol, Juan Lema Benso. Fue directivo desde 2002 con el Cr. José Pedro Damiani en la presidencia del club.

Octubre

20251001 Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984 Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984

El 1° de octubre dejó de existir Juan Carlos De Lima. Una gloria en Nacional y un fenómeno de Peñarol en el segundo quinquenio. Con los tricolores fue campeón de América y del mundo en 1988. También jugó en Liverpool con Diego Aguirre en los inicios de este. Tenía 63 años.

20251005 Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol FOTO: 1891.uy

Tres días después murió Luis Gutiérrez a los 86 años. Fue arquero campeón del primer quinquenio de Peñarol, suplente de Luis Maidana. También fue campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental de 1961, y con la selección uruguaya juvenil obtuvo el Campeonato Sudamericano de 1958.

Jorge De Pena fue un destacado basquetbolista. Jugaba como pívot y entre varios clubes defendió a Aguada, Sayago y Nacional. Falleció el 23 de ese mes en Paraguay, a los 65 años.

936444 Tabaré González en Peñarol Foto: 1891.uy

A su vez, el 30 dejó de existir Tabaré González. exzaguero de Peñarol que se consagró campeón de América y del mundo en 1966. Fue campeón uruguayo en 1967 y 1968. Tenía 82 años.

Noviembre

Ramón Silvera con las copas de Paysandú FC Ramón Silvera con las copas de Paysandú FC

Ramón Silvera ascendió el año pasado a Paysandú FC a la Segunda división profesional y poco tiempo después, el 28 de noviembre dejó de existir.

Diciembre

20251201 Enrique Badano fue dirigente de Peñarol y de Aguada, y jugó al básquetbol en este último Enrique Badano fue dirigente de Peñarol y de Aguada, y jugó al básquetbol en este último

El 1° de ese mes murió Enrique Badano. Jugó al básquetbol en Aguada en las décadas de 1940 y 1950 y fue presidente del club entre 1986 y 1988. A su vez, fue dirigente de Peñarol en 2002 cuando ingresó al consejo directivo de Peñarol, acompañado por Bernardo Loffler y Vito Atijas.

El 20 y de forma repentina, dejó de existir Claudio Listur, quien se destacara durante varios años como el ayudante técnico de Víctor Púa en las selecciones juveniles uruguayas. Tenía 62 años.

En el resto del mundo

George Foreman.jpg George Foreman

George Foreman

El estadounidense, dos veces campeón del mundo del peso pesado y oro olímpico en México 68, falleció el 22 de marzo a los 76 años. Es el octavo mejor peso pesado de la historia según International Boxing Research Organization.

Leo Beenhakker

El 10 de abril murió el icónico entrenador de fútbol holandés. Fue un técnico histórico muy recordado por dirigir a Real Madrid y ganar tres ligas consecutivas con la famosa "Quinta del Buitre", además de sus éxitos con Ajax y Feyenoord en su país.

gatti.webp Hugo Gatti

Hugo Gatti

El exarquero falleció en Argentina a los 80 años el 20 de abril. En Boca Juniors conquistó dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, además de tres campeonatos locales. También jugó en la selección de su pais.

20250527 Juan Ramón Verón y su hijo, Juan Sebastián Verón, en una premiación Juan Ramón Verón y su hijo, Juan Sebastián Verón, en una premiación FOTO: AFP

Juan Ramón Verón

El exfutbolista y exentrenador argentino Juan Ramón "La Bruja" Verón, padre del también exjugador Juan Sebastián Verón, falleció el 27 de mayo en el Instituto Médico Platense de La Plata a los 81 años. Fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata y anotó el gol para ganar la Copa Intercontinental 1968 sobre Manchester United.

Diogo Jota y Darwin Núñez Diogo Jota y Darwin Núñez Liverpool

Diogo Jota

El futbolista portugués, excompañero y amigo de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra, murió el 3 de julio de 2025 a la edad de 28 años. Perdió la vida en un accidente de tránsito junto a su hermano, André Silva. También jugó en la selección de Portugal y ganó la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c36xd2z7z31o Baumgartner era llamado "Felix el temerario". Getty Images

Felix Baumgartner

El hombre que paró el mundo el 14 de octubre de 2012 al saltar desde la estratosfera, falleció el 17 de julio de 2025 haciendo lo que mejor sabía: volar. El austriaco, de 56 años, se estrelló mientras pilotaba un paramotor en Porto Sant’Elpidio, en la ciudad italiana de Fermo.

Miguel Angel Russo.jpg Miguel Russo EFE

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció el 9 de octubre de 2025 a los 69 años a consecuencia de los problemas de salud que había sufrido a lo largo de las últimas semanas, que lo habían mantenido, de manera intermitente, fuera de la tarea de dirigir a Boca Juniors, donde ejercía como técnico. Campeón y muy recordado como jugador y técnico en Estudiantes de La Plata, y como DT en Rosario Central, además de sacar campeón a Boca Juniors de la última Copa Libertadores de América.

José Manuel Ochotorena

La leyenda valencianista, que también jugó en Real Madrid, entre otros clubes, falleció a los 64 años el pasado 26 de octubre. Con los merengues, el arquero levantó una Copa de la Liga, tres Ligas y dos Copas de la UEFA.

Azkargorta Xabier Azkargorta

Xabier Azkargorta

El 14 de noviembre murió este técnico vasco, quien llevó a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 94. Dirigió a varios clubes en España y también en México. Tenía 72 años.

Nicola Pietrangeli

Fue uno de los pioneros del tenis italiano y el primer tenista de Italia en conquistar un título de Grand Slam tras ganar Roland Garros en 1959 y 1960, una hazaña que solo lograron emular Adriano Pannatta y Jannik Sinner en Grand Slam individuales masculinos. Era una de la grandes leyendas de la Copa Davis, donde fue el que más partidos jugó en el torneo con 164 entre 1954 y 1972 con un balance de 78-32 en individuales y 42-12 en dobles, además de guiar a Italia a conquistar su primera Copa Davis en 1976 como capitán del equipo italiano.