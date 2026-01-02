Los desafíos que tiene Peñarol para 2026: altas, bajas, la reconstrucción estratégica que planea Diego Aguirre para el equipo y los grandes objetivos

El fútbol uruguayo no da respiro, y para Peñarol , el inicio de este 2026 se siente como una verdadera prueba de fuego. Tras haber rozado el título en la temporada 2025, en el que cayó en la final de la Liga AUF Uruguaya frente a su eterno rival, Nacional, el equipo dirigido por Diego Aguirre se encuentra en una etapa de reconstrucción estratégica .

La consigna es clara: capitalizar lo aprendido, sanar la herida de la final perdida y dar ese salto de calidad que la exigente hinchada carbonera demanda tanto a nivel local como internacional.

El año 2025 dejó en Peñarol una sensación de "tarea incompleta". Si bien el equipo mostró pasajes de buen fútbol y una solidez competitiva que lo llevó a las instancias definitivas, la falta de contundencia en los momentos clave le privó de coronarse campeón uruguayo. De esa campaña, Aguirre rescata una columna vertebral que promete ser el sostén del nuevo proyecto.

En la zaga, la consolidación de Nahuel Herrera ha sido una de las mejores noticias. El defensor se ha transformado en un baluarte, aportando seguridad y salida clara. En el frente de ataque, la magia sigue en los pies de Leonardo Fernández , el hombre encargado de frotar la lámpara y generar el desequilibrio que necesita el equipo, más allá de la falta de gol de tiros libres del año pasado. Sin embargo, el "fiel de la balanza" para esta temporada será, sin duda, la jerarquía de los nombres que llegan.

El mercado de pases: el regreso de los referentes y caras nuevas

Diego Aguirre ha sido muy específico con sus pedidos. El perfil de Peñarol 2026 busca combinar la experiencia internacional con la identidad del club,

1) El retorno del arco seguro: tras la salida de Brayan Cortés, la vuelta de Washington Aguerre supone un golpe de efecto anímico y deportivo. Aguerre, clave en el título de 2024, conoce el peso de la camiseta y llega para adueñarse de los tres palos.

Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol

2) Poder de fuego: el fichaje de Abel Hernández es, quizás, el más ruidoso del mercado. La Joya viene de ser el mejor delantero, goleador del 2025 y la figura del año en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organizar Referí, y su regreso al mirasol es una declaración de intenciones: Peñarol quiere ser letal. A esto se suma la negociación por la continuidad de Matías Arezo, cuya permanencia es prioritaria para Aguirre para formar una delantera de temer.

3) Ajustes en la banda y proyección: la llegada del argentino Franco Escobar desde la Major League Soccer (MLS) busca cubrir el hueco dejado por Pedro Milans, aportando roce internacional. Asimismo, el retorno de Matías González tras su préstamo en Danubio ofrece una variante juvenil pero ya fogueada en el lateral y la zaga, aunque habrá que ver si Aguirre lo mantiene esta vez en el plantel principal.

Las bajas que duelen y el cambio de perfil

No todo son sonrisas. La salida de Maximiliano Silvera deja un vacío importante en la entrega y el gol. De todas formas, la baja que más obligará a Aguirre a reinventarse es la de Ignacio Sosa.

El volante era el motor del mediocampo, un puntal que equilibraba defensa y ataque. Sin él, el equipo pierde una pieza que fue fundamental en la estructura del año pasado y que integró el Equipo ideal de Fútbolx100.

El nuevo perfil que Aguirre busca imprimir es el de un equipo más "agresivo y resolutivo". Menos propenso al desgaste y más directo. Con Abel Hernández en el área y Leo Fernández asistiendo, la idea es minimizar el margen de error. Aguirre sabe que en Peñarol el tiempo es un lujo que no existe; su gestión hasta 2026 está blindada por la confianza de la dirigencia y por todo lo que significa en el club, pero los resultados deben aparecer temprano.

Objetivos 2026: la reconquista y el sueño continental

Los desafíos están marcados a fuego en la agenda del Palacio Peñarol:

1) Ganar la Liga AUF Uruguaya: es la obligación inmediata. Tras perder la final en 2025, no tiene espacio para otro segundo puesto. El equipo está comenzando a ser diseñado para dominar el medio local desde el Apertura.

2) Mejorar en la Copa Libertadores: en 2025 se quedó en la ronda de los 16, pero la ambición de Aguirre es volver a meter a Peñarol entre los protagonistas del continente. Con un plantel con más oficio, el objetivo es superar la fase de grupos y pelear mano a mano en los "mata-mata".

Peñarol arranca el año 2026 con la guardia alta este lunes 5 de enero.

Los partidos que jugará este mes son los siguientes: debutará en la Copa de la Liga el próximo lunes 12 de enero ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Además de jugar este torneo, por la Serie Río de la Plata, jugará ante River Plate de Argentina el 17 en el mismo escenario, y el 21 contra Colo Colo.

Con la mística de La Fiera en el banco y un plantel renovado que mezcla sangre joven con goleadores probados, el carbonero se apronta para una temporada en la que solo vale ganar.