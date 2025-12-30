Se conoce el calendario de partidos de la Serie Río de la Plata que incluye a Nacional, Peñarol y clubes de Argentina, Chile, Perú y Paraguay

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

La Serie Río de la Plata tendrá una nueva edición en 2026 con varios partidos amistosos de pretemporada en la que participarán, como es costumbre, clubes de Uruguay y de distintos países de Sudamérica.

El torneo se desarrollará desde el 10 al 23 de enero próximo.

Los clubes uruguayos que tomarán parte de la misma serán Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Wanderers, Juventud de Las Piedras, Racing, Progreso, Montevideo City Torque, Paysandú y Miramar Misiones.

Este martes en la tardecita se conoció lo que será el calendario de partidos de la Serie Río de la Plata.

La misma comenzará el 10 de enero en el Parque Viera con el partido entre Independiente de Argentina ante Alianza Lima de Perú a la hora 21.

El 12, Cerro Largo será el primer club uruguayo en jugar, enfrentando a Atlético Tucumán en el Estadio Charrúa.

Progreso será el siguiente jugando contra el mismo rival, pero en el Parque Saroldi el 16 de enero.

Esa misma noche en el Parque Viera, debutará Wanderers, que jugará frente a Independiente.

Defensor Sporting enfrentará el 17 de enero a Unión de Santa Fe en el Parque Franzini.

A su vez, Juventud de Las Piedras lo hará el 18 ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Al otro día, Racing debutará contra Colo Colo en el Franzini. El 20, Miramar Misiones jugará frente a Colón de Santa Fe.

Nacional, debutará contra Deportes Concepción el próximo 20 de enero a la hora 22 en el Gran Parque Central.

Peñarol jugará su primer encuentro contra River Plate de Argentina el 17 de enero a las 22 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Su segundo partido será el 21 contra Colo Colo a las 21 en el Centenario o en el Campeón del Siglo.

Wanderers enfrentará el 22 a Universidad Concepción de Chile, y al otro día, Paysandú enfrentará a Colón de Santa Fe. Ese mismo día, Montevideo City Torque jugará contra Deportes Concepción y el 26 lo harán Paysandú vs Miramar Misiones.