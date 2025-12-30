Peñarol quiere que los dos partidos de suspensión que arrastra Washington Aguerre, los cumpla en la Copa de la Liga: se define el lunes 5 y mirá cuántos votos se necesitan

Una de las últimas fichas que adquirió Peñarol, el arquero Washington Aguerre , quien retorna a los carboneros después de un año y tras haber defendido a Independiente Medellín de Colombia, se encuentra suspendido para el inicio de la temporada regular de 2026 por arrastrar una suspensión del torneo colombiano, pero los carboneros quieren que dicha suspensión, pueda pagarla en la flamante Copa de la Liga que se disputa en enero próximo en régimen de playoff.

Tal como lo informó Referí el pasado miércoles 24, el golero fue suspendido dos encuentros por unos incidentes que se produjeron en la final de la Copa Colombia en el clásico ante Atlético Nacional.

En ese contexto, las suspensiones se arrastran cuando un futbolista es transferido a una liga de otro país, por lo que Aguerre no podría jugar la final de la Supercopa Uruguaya 2026 antes Nacional, ni tampoco la primera fecha del Torneo Apertura.

No obstante ello, una fuente del club aurinegro confió a Referí que pedirán que esa pena, Aguerre pueda cumplirla en la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el cual si bien es amistoso, también es obligatorio.

PEÑAROL Las habilidades de Nadia, la novia de Nahuel Herrera de Peñarol, con la pelota en la playa; mirá el video

FÚTBOL Nacional y Peñarol ya tienen fecha para el debut en la flamante Copa de la Liga AUF que se juega en enero

Cuándo se decide el tema

Cabe resaltar a su vez, que Washington Aguerre tampoco está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido por haber sido expulsado en la semifinal ante Botafogo jugada en el Estadio Centenario en 2024.

De esta manera, suma un nuevo problema para el equipo de Diego Aguirre.

El pedido de Peñarol ante la AUF para que Aguerre pueda cumplir su suspensión en la Copa de la Liga, será ingresado en las próximas horas, y también se suma la pena de dos encuentros que arrastra Javier Méndez.

Según informó una fuente de la AUF a Referí este martes, la decisión acerca de si las penas pendientes del año 2025 se podrán cumplir o no en la Copa de la Liga de enero, se definirá el lunes 5 de enero en las oficinas de la AUF con el voto de los propios clubes.

El tema se define por mayoría, por lo que se deben lograr nueve votos para que Peñarol (y otros clubes que se quieran sumar a este tema de las penas de 2025), logre su objetivo.}

Como informó Referí, Peñarol debutará en la Copa de la Liga el lunes 12 de enero ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.