El notable nivel de dominio de pelota en la playa de Nadia, la novia de Nahuel Herrera de Peñarol; mirá el video

Nahuel Herrera continúa descansando en sus vacaciones en El Pinar, luego de haber tenido un viaje de placer en una playa paradisíaca la semana pasada y aguarda por el regreso de Peñarol a los entrenamientos de cara a lo que será la pretemporada para 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El zaguero fue elegido como la revelación del año 2025 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador luego de una gran temporada en los carboneros.

Herrera obtuvo más de la mitad de los 100 votos, el 51,5% de los mismos, superando a Nicolás Vallejo de Liverpool que contó con un 20%.

A su vez, el futbolista también integró el equipo ideal en Fútbolx100, haciendo dupla de zaga central con Julián Millán.

LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

ENTREVISTA Ignacio Alonso cerró 2025: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

De vacaciones en la playa

Nahuel Herrera se mostró en "su playa" la de El Pinar, a la que asiste asiduamente.

Allí se lo vio con su novia Nadia Pereira con quien compartió la tarde.

El zaguero de Peñarol se puso a hacer jueguito con la pelota y lo hizo junto a ella, quien lejos de no aceptar, continuó dominando muy bien el balón ante la sorpresa de muchos.

Nahuel Herrera tuvo algún sondeo de clubes del exterior, pero según confirman fuentes de Peñarol, continuará al menos una temporada más en el club.