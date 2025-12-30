Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El notable nivel de dominio de pelota en la playa de Nadia, la novia de Nahuel Herrera de Peñarol; mirá el video

El futbolista aurinegro continúa sus vacaciones en Uruguay luego de haber estado en el exterior y aguarda por el inicio de la pretemporada

30 de diciembre 2025 - 12:29hs

Nahuel Herrera continúa descansando en sus vacaciones en El Pinar, luego de haber tenido un viaje de placer en una playa paradisíaca la semana pasada y aguarda por el regreso de Peñarol a los entrenamientos de cara a lo que será la pretemporada para 2026.

Herrera obtuvo más de la mitad de los 100 votos, el 51,5% de los mismos, superando a Nicolás Vallejo de Liverpool que contó con un 20%.

ignacio alonso cerro 2025: al mirar el camino recorrido se siente que valio la pena lo que se sufrio; valio la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios
ENTREVISTA

Ignacio Alonso cerró 2025: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este
LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

De vacaciones en la playa

Nahuel Herrera se mostró en "su playa" la de El Pinar, a la que asiste asiduamente.

Allí se lo vio con su novia Nadia Pereira con quien compartió la tarde.

El zaguero de Peñarol se puso a hacer jueguito con la pelota y lo hizo junto a ella, quien lejos de no aceptar, continuó dominando muy bien el balón ante la sorpresa de muchos.

Nahuel Herrera tuvo algún sondeo de clubes del exterior, pero según confirman fuentes de Peñarol, continuará al menos una temporada más en el club.

Temas:

Peñarol Nahuel Herrera El Pinar

Seguí leyendo

Las más leídas

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
NACIONAL

Kike Olivera no se entrega, no quiere irse de Gremio a Bahia y le pidió a los dirigentes brasileños que negocien con Nacional

Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)
PEÑAROL

En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

“La Maldita” Milagro Ramírez
BOXEO

La Maldita Ramírez, la boxeadora uruguaya de 20 años que debutó como profesional en Argentina, con la camiseta de Darwin Núñez y entrenada por Látigo Coggi

Diego Laxalt
PEÑAROL

Peñarol quiere a Diego Laxalt; hubo un acercamiento y existe aún una diferencia para que firme

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos