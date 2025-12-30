Dólar
El Observador / Fútbol / LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

Diego Forlán comenzó su temporada de partidos junto a amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron

30 de diciembre 2025 - 11:58hs
Diego Forlán, el exdelantero de la selección uruguaya, comenzó su temporada de partidos junto a amigos en Punta del Este, lo que ya es un clásico del verano ya que todos los años suele hacer este tipo de encuentros para disfrutar de las tardes de fútbol.

“El último de 2025, el primero del verano”, comentó el goleador del Mundial Sudáfrica 2010 al compartir una foto de los jugadores que estuvieron este lunes en la cancha en la zona de Laguna del Sauce.

Entre los jugadores y exjugadores estuvieron Diego Godín y Juan Castillo, dos excompañeros de Forlán en la celeste.

También jugaron Matías Britos, Fabián Yantorno, Emiliano Alfaro y Pablo Forlán hijo.

Otro que estuvo fue Randall Rodríguez, el golero juvenil que estuvo en Boston River el pasado semestre.

El partido también contó con la presencia del periodista argentino y relator Sebastián “Pollo” Vignolo, quien veranea en Punta del Este.

Diego Forlán fútbol Punta del Este Verano 2026

