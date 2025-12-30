Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este

Diego Forlán , el exdelantero de la selección uruguaya, comenzó su temporada de partidos junto a amigos en Punta del Este, lo que ya es un clásico del verano ya que todos los años suele hacer este tipo de encuentros para disfrutar de las tardes de fútbol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“El último de 2025, el primero del verano”, comentó el goleador del Mundial Sudáfrica 2010 al compartir una foto de los jugadores que estuvieron este lunes en la cancha en la zona de Laguna del Sauce.

Entre los jugadores y exjugadores estuvieron Diego Godín y Juan Castillo , dos excompañeros de Forlán en la celeste.

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este

También jugaron Matías Britos, Fabián Yantorno, Emiliano Alfaro y Pablo Forlán hijo .

SELECCIÓN URUGUAYA Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

MIRÁ LAS FOTOS Un viaje a las emociones: Forlán, Godín y Lugano fueron homenajeados como "leyendas celestes" en una celebración de la Mutual

El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este El fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este

Otro que estuvo fue Randall Rodríguez, el golero juvenil que estuvo en Boston River el pasado semestre.

El partido también contó con la presencia del periodista argentino y relator Sebastián “Pollo” Vignolo, quien veranea en Punta del Este.