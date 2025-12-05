Dólar
El pedido especial que Diego Forlán le hizo a los jugadores de la selección uruguaya y al entrenador Marcelo Bielsa

Diego Forlán fue invitado al sorteo del Mundial 2026, en Washington DC, y en entrevista con el colombiano Faryd Mondragón, le pasó un pedido muy especial

5 de diciembre 2025 - 13:54hs
Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026

Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026

Foto: AFP

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, el uruguayo Diego Forlán, se hizo presente este viernes en Washington DC para el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Un abrazo a Colombia, esperando a ver qué nos toca a los equipos sudamericanos y esperemos que sea un lindo Mundial", dijo Forlán entrevistado por el colombiano Faryd Mondragón para el canal colombiano Win Sports.

Forlán estuvo en la nota junto al entrenador de México, Javier Aguirre, quien declaró: "Mucha ilusión de jugar en casa, muy contento, hablábamos con Diego de que la afición de México se va a volcar con el equipo y ese va a ser nuestro jugador número 12 sin lugar a dudas".

Mondragón le recordó a Forlán cuando compartieron plantel en Independiente, club argentino donde el uruguayo completó sus formativas tras jugar en Peñarol y Danubio en Uruguay.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
MUNDIAL 2026

La explicación de por qué Marcelo Bielsa no va al sorteo del Mundial 2026: "Es muy reacio a venir a este tipo de eventos"

sorteo del mundial 2026 en vivo: segui la ceremonia, el esperado momento de los bolilleros y todas las repercusiones en el blog de referi
MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: seguí la ceremonia, el esperado momento de los bolilleros y todas las repercusiones en el blog de Referí

"Esperemos que se solucionen los problemas entre los jugadores y el entrenador, que nos dediquemos a jugar que es una muy buena selección y obviamente tenemos un gran cuerpo técnico", mandó como mensaje Forlán aprovechando la entrevista en la cual Mondragón no le había preguntado al respecto sino que hizo mención a los grandes dotes tenísticos del uruguayo.

