El pedido especial que Diego Forlán le hizo a los jugadores de la selección uruguaya y al entrenador Marcelo Bielsa

Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, el uruguayo Diego Forlán, se hizo presente este viernes en Washington DC para el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Un abrazo a Colombia, esperando a ver qué nos toca a los equipos sudamericanos y esperemos que sea un lindo Mundial", dijo Forlán entrevistado por el colombiano Faryd Mondragón para el canal colombiano Win Sports.

Forlán estuvo en la nota junto al entrenador de México, Javier Aguirre, quien declaró: "Mucha ilusión de jugar en casa, muy contento, hablábamos con Diego de que la afición de México se va a volcar con el equipo y ese va a ser nuestro jugador número 12 sin lugar a dudas".

Mondragón le recordó a Forlán cuando compartieron plantel en Independiente, club argentino donde el uruguayo completó sus formativas tras jugar en Peñarol y Danubio en Uruguay.

"Esperemos que se solucionen los problemas entre los jugadores y el entrenador, que nos dediquemos a jugar que es una muy buena selección y obviamente tenemos un gran cuerpo técnico", mandó como mensaje Forlán aprovechando la entrevista en la cual Mondragón no le había preguntado al respecto sino que hizo mención a los grandes dotes tenísticos del uruguayo.