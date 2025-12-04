La explicación de por qué Marcelo Bielsa no va al sorteo del Mundial 2026: "Es muy reacio a venir a este tipo de eventos"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , explicó por qué el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , no concurrió al sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que se realizará este viernes (14:00 horas) en Washington.

“Nosotros no teníamos claro si Marcelo iba a venir o no, tuvo la intención de venir, luego él decidió no hacerlo”, señaló el titular de la AUF en conferencia de prensa en esa ciudad de Estados Unidos.

“Él es muy reacio a venir en general a este tipo de eventos, no vino al sorteo de la Copa América tampoco. Estaba entre lo previsto y originalmente. Después ustedes, en alguna otra conferencia que haga, le pueden preguntar por qué. No vamos a contestar nosotros por él”, señaló Alonso.

El sorteo del Mundial 2026

Sobre el sorteo y el momento de la selección tras la “crisis” que pasó días atrás, dijo que “la expectativa es la que tienen todos los uruguayos”.

“Creemos que tenemos un muy buen plantel, que tenemos un muy buen entrenador, que tenemos capacidad técnica y ese espíritu colectivo que siempre tiene el Uruguay. Hemos pasado por una fecha FIFA última que ha sido muy mala para todos, que ha generado un temporal que todos lo hemos vivido, lo hemos ido trabajando también, y creo que de los momentos malos hay que aprovechar para construir cosas buenas. Y lo bueno que tuvo el sacudón del mes de noviembre es que nos puso a todos a conversar de forma mucho más profunda de lo que veníamos haciendo. Y de la crisis, creo yo, vamos a sacar una linda oportunidad para crecer y para estar mejor hacia el Mundial. Así que mañana veremos lo que nos depara la suerte en el sorteo”.

Alonso también habló sobre el nuevo rol que se maneja para la selección uruguaya que sería un nexo entre Bielsa y los jugadores.

Ignacio Alonso presidente de la AUF

“Marcelo hace tiempo que nos manejó el hecho de poder tener algunas modificaciones o algunas incorporaciones dentro del cuerpo técnico, del equipo de trabajo que él maneja. Ustedes han visto que en algún momento a lo largo del 2024 y 2025 han habido algunos cambios. Y este tema lo venía manejando hace tiempo, por lo tanto él mismo lo viene trabajando. Ahora tendremos que, con tranquilidad, ver por dónde viene esa incorporación, por dónde vienen esas modificaciones, esa reestructuración, pero entiendo yo que él mismo también les va a poder dar a ustedes esa respuesta en alguna conferencia. Es positivo, es positivo que todos hayamos hablado, es positivo que todos pudiéramos conversar. Con los jugadores hablamos siempre, con los entrenadores hablamos siempre”.

El presidente de la AUF también habló de los vínculos en la selección. “Nosotros la conversación que tenemos con los jugadores, con el entrenador, siempre la manejamos en mucha reserva. Lo cierto es que acá no hay cuestionamientos, no ha habido pedidos de cabeza, no ha habido nadie que diga, ‘me tiro, me voy’. Lo que ha habido fue un mal resultado deportivo, un muy mal resultado deportivo. Nos impactó a todos y que nos generó en su momento un dolor muy fuerte y un cuestionamiento muy fuerte porque lo que vimos contra Estados Unidos a ninguno de los que estábamos ahí, los que estaban en Uruguay, le gustó naturalmente que eso genera un impacto. Pero rápidamente conversando en la interna, construimos, que es la palabra que tenemos que seguir usando, a lo largo de estos 7 meses que nos separan del Mundial, para llegar bien”.

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

“Ellos quieren hacer un gran mundial”

Alonso también habló de los jugadores de la selección uruguaya y lo que espera para 2026. “El objetivo es llegar bien al Mundial, que Uruguay se prepare bien allá en el predio, en el Complejo Celeste, que podamos todos mejorar la imagen que Uruguay dejó en el partido frente a Estados Unidos, fundamentalmente, no ha sido tampoco muy bueno lo de México, pero fundamentalmente lo de Estados Unidos. Ahora tenemos partidos importantes en marzo, con selecciones importantes, y así vamos a tener un poco la medida de lo que estamos preparando”.

“Tenemos una situación también donde hay una cantidad de jugadores que no están teniendo los minutos necesarios, hay un contexto que tampoco ha favorecido tanto la performance, pero tenemos jugadores con un compromiso tan grande con la selección, que llevan una llama con mucha responsabilidad y que tienen fundamentalmente la ilusión y la esperanza de jugar un mundial con un éxito que yo tengo mucho, mucho entusiasmo con lo que viene, más allá de lo que vivimos. Y esto te lo puedo decir de las conversaciones que hemos tenido con los jugadores. Ellos quieren hacer un gran mundial. Tenemos grandes jugadores y están súper comprometidos con hacer un gran mundial. Por ellos y por todos los uruguayos. Saben perfectamente la responsabilidad que tienen. Y el cuerpo técnico también lo tiene eso en su mente y en su compromiso”, indicó.