¿Los abonados tendrán que pagar más para ver el fútbol uruguayo a partir de 2026? Ignacio Alonso envió un mensaje tranquilizador

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso . anunció que los abonados del fútbol uruguayo no pagarán más para ver el producto, luego de anunciar que la venta de los derechos para el período del 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029 alcanzará los US$ 270.188.000.

"Con lo del abonado me retrotraigo a la presentación del fútbol uruguayo que hicimos en abril sobre sus competencias, su valor, y el 31 de abril dijimos que ya se recaudaban US$ 65 millones y acá estamos llegando a la misma cifra . Quiere decir que no habría ninguna necesidad de que esto se refleje en un aumento de los costos para la gente. Sí tiene que aumento de calidad de lo que le llegue a la gente porque le vamos a dar un mejor producto", afirmó Alonso en la conferencia de prensa.

"Luego habrá una diversificación de las opciones y la gente podrá elegir cosas mejores en el caso de que el producto se vaya enriqueciendo. Le vamos a dar un mucho mejor producto, mucha mejor calidad a partir de lo que ya estaba pagando, Lo dijo la consultora EY en abril y ahora tenemos ofertas por esa cifra, menos los costos. Los que van a recibir el dinero son los clubes, el fútbol, el dinero del fútbol se va a quedar en el fútbol y como está previsto en el pliego podrán hacer inversiones en infraestructura inmediata, tener mejores condiciones de cumplimiento salarial, tener mejor cobertura de seguridad, hacer la administración de cada cancha. Porque la imagen que da cada cancha es la imagen que le vamos a trasladar al mundo, la imagen del juego en canchas mejores es lo que le vamos a dar a la gente y eso va a mejorar indiscutiblemente", afirmó Alonso.

"Estamos obligados a transmitir todos los partidos y más partidos porque ahora se incorporan partidos que antes no se pasaban: más partidos en femenino, partidos de la C que antes estaban vendidos y no se pasaban, los clubes no percibían nada y la AUF tenía que bancar todo. Va a haber competencia de enero a diciembre, respetando las licencias de los jugadores, y no podemos errarle en esto. Debe haber coordinación en todas las competencias con un Departamento de Competencias más fuerte que busque la excelencia. Tenemos que empezar a jugar en enero y la AUF va a organizar los partidos de verano", manifestó el presidente de la AUF.