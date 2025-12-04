"Se viene un salto cuantitativo en los ingresos al fútbol uruguayo", la reflexión del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, con Referí

Antes de entrar a la pequeña sala donde se haría el anuncio oficial, la euforia de la delegación uruguaya rebotaba en el largo pasillo del hotel. "Esto supera nuestras mejores expectativas", celebraba como un gol uno de los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El presidente de la AUF, Ignacio Alonso , asentía con una sonrisa fija. En pocos minutos, iba a anunciar que los ingresos por derechos de transmisión del fútbol uruguayo se iban a cuadruplicar.

Un grupo de 10 periodistas, entre los que estaba Referí, lo esperaban en el salón de The Capital Hilton , ubicado a tres cuadras de la Casa Blanca. En el primer piso del hotel, la delegación de la AUF no podía ni quería disimular su alegría. Pasadas las 11.30 de Washington, Alonso entró a la habitación reservada para stremear en vivo las últimas noticias.

En simultáneo, los periodistas argentinos esperaban en el lobby la llegada de la delegación del país vecino. Si bien Pablo Aimar y parte del grupo argentino llegó pasadas las 11 de la mañana, el DT Leonel Scaloni se hizo esperar hasta la tarde. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien se encuentra en un clima de enorme tensión con el gobierno de Javier Milei, también estiró su arribo.

Cuando Alonso finalmente se sentó, le recomendaron sacarse el sobretodo para la transmisión. "Es que hace mucho frío" , retrucó el presidente de la AUF. En la capital de Estados Unidos había 0°C de sensación térmica. Para el viernes en que Donald Trump presenciará el sorteo de los grupos del Mundial 2026, el pronóstico anticipa que nevará en DC. Alonso cedió ante la recomendación de Marcos Méndez, el Gerente de Marketing de la Asociación de Fútbol y abandonó el abrigo.

MUNDIAL Andrew Giuliani, designado por Trump para organizar el Mundial 2026, destaca las diferencias con el del 94 y pronostica que 2.000 millones verán la final

MUNDIAL Donald Trump anuncia visas "exprés" para el Mundial 2026: cómo funciona el Pase FIFA y qué cambia para el hincha

¿Cómo la AUF logró multiplicar lo que cobrará por los derechos del fútbol local? "Por tener conocimiento, saber del mercado al que concurrimos, tener los datos, saber cómo se generan los recursos, saber cuáles son los canales de distribución relevante, saber hacia dónde van las tendencias del mundo de este sector que no las podemos perder de vista”, le respondió Alonso a Referí.

El 2026 la AUF recibirá US$ 67.547.000 en 2026. Ese monto se repetirá en los siguientes tres años. "Es una cifra impactante para nuestra historia reciente", se jactó Alonso. Así, la AUF se aseguró una recaudación de más de US$ 270 millones en los próximos cuatro años. La otra gran novedad, publicada el 5 de noviembre en Referí, es que Tenfield ya no tendrá los derechos del fútbol para los cables y televisión abierta.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 15.12.31

Tampoco ganó en forma directa el streaming, aunque podrá quedarse con esos derechos debido a que puede igualar. La apuesta de la empresa que tiene los derechos del fútbol desde 1999 es al streaming.

Al momento, la AUF recibía unos US$ 17 millones al año. Desde enero esa cifra se cuadriplicará. Para Alonso, existió un motivo clave para explicar el salto: "Realizar un proceso abierto, libre, internacional, transparente, serio, que reflejó todas estas características en la presentación masiva de las empresas y las ofertas muy buenas que recibimos. Yo creo que allí radica la explicación de este salto tan importante”, dijo ante este medio.

El consorcio Torneos-Directv ganó el lote de las transmisiones por cable con una oferta de US$ 31,8 millones, mientras que el consorcio TeamClick-Antel se llevó los lotes de streaming por US$ 17,5 millones, y transmisiones al exterior por US$ 3,1 millones. Tenfield obtuvo el lote de publicidad y merchandising, para el que ofertó US$ 8 millones, y Mediapro obtuvo los derechos de las casas de apuestas con una oferta de US$ 3 millones. El consorcio de Telecom/GMC/Conosur se llevó el lote del fútbol amateur y la Copa AUF Uruguay con US$ 2,2 millones.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 15.55.26

El bloque de la producción audiovisual fue para la empresa La Corte, mientras que el de la producción comercial fue obtenido por Tenfield.

Sobre cómo será la convivencia entre las empresas que ganaron los derechos de televisivos y los del streaming, el presidente le dijo a este medio: "Por escrito hemos dejado claro que no se van a permitir acciones anticompetitivas, acciones predatorias de mercado, o que vayan contra los debidos equilibrios en los rubros de recaudación, porque allí está también el interés del fútbol uruguayo".

Respecto a las tensiones, peleas (con la conducción de Peñarol, principalmente) y hasta amenazas que recibió en el camino, Alonso le explicó a Referí tras la conferencia de prensa que "este es un momento de mucha felicidad y la etapa que pasó, pasó. Ya está. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio y valió la pena el sufrimiento".

¿Habrá un salto de calidad del fútbol uruguayo a partir de ahora?

Va a haber un salto cuantitativo en los ingresos. El salto de calidad lo tienen que confirmar todos. Si no nos organizamos bien, no vamos a tener salto de calidad.

¿Está estipulado que haya una inversión en infraestructura?

Sí. Hay un 3% de las ofertas que va dirigido a la mejora de las infraestructuras y va a haber mayores exigencias ahora para los clubes en sostener esas infraestructuras de modo correcto, prolijo, creciente en la calidad.

¿Se abre una etapa de mayor unidad en el fútbol uruguayo?

El proceso de discusión por la distribución va a terminar en un consenso, estoy seguro. Creo que va a fomentar que se organicen mejores campeonatos y seguir fomentando los procesos de inversión en el fútbol. Que nos miren de forma más atenta, que vean que se puede invertir. Es un proceso virtuoso, incluso para la formación de futbolistas.

¿Expectativas para el sorteo del Mundial?

Me tengo que concentrar hoy a focalizar lo que queremos. El Mundial pasado fui sin mayor expectativa y nos tocó un grupo bastante duro. Esperemos tratar de concentrarnos para que nos toque algo mejor mañana.