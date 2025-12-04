Justicia le impuso a Berrutti y a su esposa prohibición de salir del país, fijar domicilio y retención del pasaporte

La Justicia le impuso a Alejandro Berrutti y a su esposa María José Argenti una serie de medidas limitativas por seis meses que incluyen la prohibición de salir del país sin previa autorización, entre otras.

La sentencia estuvo cargo del juez Fernando Islas y también incluye fijar domicilio y no modificarlo y retenerle el pasaporte a ambos.

El defensor de Berruti, Marcelo Domínguez , aceptó las medidas limitativas por 180 días, que se extenderán hasta el 2 de junio de 2026 .

Recientemente, la Fiscalía que investiga el caso, confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 300.000 al exterior . Los propios damnificados denunciaron que cinco días después de que Berrutti informa a los inversores que no podía pagarle las rentabilidades que les debía, vendió una casa por US$ 700 mil y el 2 de junio realizó una transferencia al extranjero por US$ 200 mil .

Esa transferencia fue informada a la Fiscalía por la Secretaría Antilavado y la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, luego de que se emitiera una alerta plateada por medio de Interpol en busca de bienes y cuentas en el exterior tanto a nombre de Berrutti como de allegados.

En la audiencia, el fiscal Federico Majó, integrante del equipo del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, informó que luego de esa venta de US$ 700 mil, entre el 30 de mayo y el 4 de junio aproximadamente, "existen retiros de US$ 130 mil en efectivo y otros US$130 mil en cheques".

La audiencia del martes se pospuso hasta este jueves porque la defensa no había podido acceder a la carpeta de la investigación.