Katoen Natie anunció el reinicio de las obras en la terminal de contenedores tras rescindir contrato con Jan De Nul

Diego Battiste

La multinacional Katoen Natie anunció el reinicio de las obras de ampliación de Terminal Cuenca del Plata (TCP), ubicada en el puerto de Montevideo. La compañía decidió rescindir el contrato que tenía con Jan De Nul y continuar los trabajos con el consorcio conformado por la constructora uruguaya Stiler y la portuguesa Mota-Engil.

Katoen Natie informó este jueves que la ejecución del proyecto había sido afectada por un diferendo entre empresas contratistas privadas. En primera instancia había elegido a Jan De Nul (especializada en dragado) para que fuera la responsable del proyecto de ampliación que, a su vez, subcontrató al consorcio portugués-uruguayo.

0016436053.webp Terminal Cuenca del Plata Sin embargo, las empresas especializadas tuvieron problemas comerciales que derivaron en un arbitraje internacional y eso tuvo como resultado la paralización de las obras en la terminal de contenedores.

Finalmente, Katoen Natie decidió rescindir el contrato con Jan De Nul y continuar adelante con las otras dos empresas.

En un comunicado, la multinacional indicó que “con este acuerdo, Uruguay retoma la mayor obra de infraestructura portuaria del país y avanza en la consolidación del puerto de Montevideo como líder regional”.