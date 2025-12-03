Dólar
Economía y Empresas / inflación

Inflación bajó en noviembre y se ubicó en 4,09% en la medición interanual

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) mensual fue de 0,14%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE)

3 de diciembre 2025 - 15:31hs
Inflación de noviembre

Inflación de noviembre

La cifra mensual estuvo por debajo de lo esperado por los analistas que responden la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la había ubicado en 0,30%.

Con el dato mensual, la inflación se ubicó en 4,09% en la medición interanual a noviembre (desde el 4,32% de octubre) y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% fijada por las autoridades.

Además, se completaron 30 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%.

Inflación de noviembre

Dentro del dato mensual, la salud fue el rubro que tuvo la mayor variación con 0,82%, básicamente por el aumento de los tickets de medicamentos.

En segundo lugar se ubicó el transporte con 0,65%, fundamentalmente por la suba de la tarifa de los taxímetros, vigente a partir de la última semana de noviembre.

El segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un retroceso de precios de 0,23%. En ese caso se observó una baja en los precios de hortalizas y legumbres. En sentido opuesto, la carne y otros productos derivados mostraron una suba de 0,31%, según los datos oficiales.

