Diez cocineros llegaron desde China para conocer de primera mano el secreto de las carnes de Uruguay

China es el principal mercado para las carnes uruguayas medido eso en volumen y el segundo considerando el monto invertido.

Una delegación de cocineros procedente de China , todos chefs de reconocida calidad, visitó Uruguay para conocer de primera mano las ventajas comparativas que hay en cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la carne en el país, se informó desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

Se informó que se trató de una segunda edición de la visita a Uruguay de una delegación de chefs provenientes desde China.

Del 24 al 30 de noviembre participaron en esta nueva experiencia 10 chefs de Shanghái, Shenzhen y Guangzhou.

El grupo, se detalló, estuvo conformado por chefs ejecutivos, asesores gastronómicos y tomadores de decisión de restaurantes y de hoteles de lujo, todos con amplia trayectoria y experiencia culinaria en el mercado chino .

Durante toda la semana, los chefs recorrieron Montevideo y Maldonado para conocer de primera mano la gastronomía local, la calidad de la carne uruguaya y distintos aspectos de la cadena cárnica.

La agenda incluyó visitas a reconocidos restaurantes, destinos turísticos emblemáticos y lugares clave del sector cárnico, como establecimientos ganaderos y carnicerías.

Los 10 expertos en gastronomía

Participaron de la delegación china los chefs Shuxin Chen, Zhenrui Chen, Eduardo Vargas, Junjun Fang, Freddy Raoult, Weijun Gan, Yue Li, Yongjin Lin, Jun Ma y Yuansheng Yu.

Una de los momentos clave, se mencionó, fue una cena especial preparada por los propios chefs invitados, ámbito e el que esos profesionales de la gastronomía presentaron una selección de platos tradicionales chinos elaborados con carne bovina uruguaya.

El contexto

China, en lo que va de 2025, invirtió US$ 841,5 millones en la importación de carnes desde Uruguay.

Hubo un crecimiento en el monto de 18,3% con relación a lo invertido durante el mismo lapso de 2024.

China es el segundo mayor mercado: explica el 29,74% del total de los ingresos por embarques en 2025.

China lidera en la demanda de carne vacuna con 171.359 toneladas peso canal.

Es además el segundo mayor destino para la carne ovina con 1.781 toneladas peso canal.