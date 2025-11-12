INAC recibió, en una feria de alimentos en China, el premio a la mejor marca en el mundo

Uruguay recibió el premio “Global Brand of the Year Award” , otorgado durante la feria Food & Hotel China (FHC) 2025 , reconocimiento destinado al Instituto Nacional de Carnes (INAC) que destaca la consistencia institucional y el posicionamiento internacional de la marca Uruguay Meats .

El INAC informó que la distinción fue recibida por Victoria Cai -gerenta de la oficina del INAC en Asia-, en representación del instituto.

Se trata, se remarcó, de "un mérito más a la apertura de la Oficina de INAC en Asia", en el quinto aniversario de ese posicionamiento estratégico.

La 29ª edición de la FHC -Shanghai Global Food & Hospitality Trade Show- comenzó el 11 de noviembre y culminará este viernes 14, con sede en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

Es una de las principales ferias de utilidad para exportadores e importadores de alimentos y bebidas.

Reúne a más de 3.000 expositores y más 180 mil visitantes, con más de 50 países representados, entre ellos Uruguay.

Ocupa 200.000 m2 y cuenta con más expositores internacionales y pabellones nacionales que cualquier otro evento en China.

Está enfocada en los compradores de productos importados de calidad.

Prowine China, para los vinos y espirituosos de todo el mundo, se realiza en forma paralela.

Exhibición de carnes de Uruguay

Como parte del mencionado reconocimiento, la organización de FHC dispuso una galería de exhibición especial donde se presentan los productos de todas las marcas e instituciones premiadas.

En dicho espacio, la carne uruguaya cuenta con su propia vitrina, exhibiendo cortes bovinos que reflejan la excelencia y trazabilidad de la producción nacional, destacó el INAC.

El contexto

En lo que va de 2025 China invirtió US$ 804,6 millones al adquirir carnes que importó desde Uruguay, con un crecimiento de 19,4% con relación al monto de igual lapso en 2024, informó el INAC. Con el 30% del total que ingresó al país (US$ 2.668.271), es el segundo entre los mercados, detrás del 32% del USMCA (básicamente EEUU) y por delante del 20% de la Unión Europea.

Otro reconocimiento en China

Recientemente, el INAC había informado sobre otro reconocimiento especial, en ese caso obtenido en una nueva edición de CIIE: los organizadores de la feria distinguieron al instituto por su participación ininterrumpida desde la primera edición en 2018, destacándolo como expositor clave durante estos ocho años.

En su stand el INAC recibió a Iris Zhang, representante de CIIE, quien entregó una placa conmemorativa que fue recibida por el presidente del instituto, Gastón Scayola.