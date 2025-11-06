Exportaciones de carnes: en 10 meses Uruguay obtuvo más ingresos que en todo 2024

Carnes: la cadena agroindustrial cárnica de Uruguay rumbo a un récord.

¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en lo que va del año?

Considerando todas las carnes y en el período 1° de enero-1° de noviembre de 2025, van 556.028 toneladas peso embarque (PE), volumen casi idéntico al acumulado en el mismo lapso del año pasado: 556.089.

Teniendo en cuenta el mismo período comparado y el total de las carnes embarcadas, ingresaron US$ 2.589,3 millones, un 23,4% más que lo obtenido hasta este momento del año en 2024.

¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y productos cárnicos de Uruguay?

USMCA invirtió US$ 846,1 millones (32,68% del total); China US$ 787,1 (30,4%) y completa el podio la Unión Europea con US$ 493,1 millones (19,05%), teniendo siempre en cuenta todas las carnes y los tres mercados principales.

¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?

Uruguay exportó la tonelada a US$ 4.657 y eso es un 25,62% más que el registro de esta altura de 2024.

¿Qué valor se obtiene por la carne vacuna que es lo que más se exporta?

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para la carne bovina establece que en lo que va del año se obtuvo un valor promedio de US$ 4.944 por tonelada (peso canal), lo que significa un 19,3% más que en el mismo período del año pasado.

¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 84% de las divisas obtenidas?

Se embarcaron 319.269 toneladas peso embarque a cambio de US$ 2.166,5 millones (un 26,7% más que en el mismo segmento de 2024) y en esa lectura hay un valor medio por tonelada peso embarque de US$ 6.786.

En lo que va de 2025 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 1.996.712 vacunos (+ 6,1% respecto a 2024) en 31 plantas en todo el país y 556.526 ovinos (- 21,5%) en 13 industrias.

Los antecedentes: últimos 10 años y todos los productos

Exportaciones (peso embarque)

2024, 681.827 toneladas

2023, 701.651 toneladas

2022, 695.272 toneladas

2021, 721.357 toneladas (récord)

2020, 533.927 toneladas

2019, 560.003 toneladas

2018, 562.274 toneladas

2017, 536.497 toneladas

2016, 506.603 toneladas

2015, 454.564 toneladas

Exportaciones (millones de dólares)

2024, US$ 2.571,4

2023, US$ 2.667,7

2022, US$ 3.210,7 (récord)

2021, US$ 3.046,8

2020, US$ 1.936,3

2019, US$ 2.186,5

2018, US$ 2.016,6

2017, US$ 1.857,1

2016, US$ 1.741,3

2015, US$ 1.749,4

¿Cómo sigue?

La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzará el lunes 10 de noviembre.

En lo que va de 2025 carne vacuna, celulosa y soja ocupan el podio de los principales bienes de exportación habiendo generado el 48% del total de los ingresos (US$ 11.356 millones):

Carne bovina: US$ 2.184 millones, 33% más que en igual lapso de 2024, con una participación del 19% en el total.

Celulosa: US$ 1.960 millones, 9% menos, con una participación en el conjunto de 17%.

Soja: US$ 1.316 millones, 16% más y una participación del 12%.