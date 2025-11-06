Fiscal de drogas que sustituye a Ferrero dijo que quienes idearon atentado en su contra "no están en Uruguay"

Angelita Romano, la fiscal que sustituye a Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno y que investiga el atentado , aseguró que quienes idearon el ataque contra la fiscal de Corte “ no están en Uruguay ”.

Ferrero, que es titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno pero desde agosto de 2024 lidera de forma interina el organismo, sufrió un atentado en su casa a fines de setiembre , cuando dos delincuentes treparon por los techos y lanzaron una granada contra el patio. También dispararon varias veces, aunque nadie salió herido.

Romano dijo que si bien hay “ seis personas en prisión preventiva ”, en relación a los imputados por este atentado hasta el momento, el caso sigue en investigación porque tienen la convicción de que “eso no nació en Uruguay”.

“ Los que idearon estas cosas no están en Uruguay . Tenemos a los autores materiales pero no a los intelectuales ”, aseguró la fiscal en un ciclo de conferencias titulado “Agenda antimafia del Mercosur: cooperación transnacional y asistencia técnica para su fortalecimiento institucional” al que asistió El Observador.

También consideró que la solución no es solo “meterlos presos”, porque hay quienes dirigen las organizaciones desde las cárceles. “Tenemos que ser más inteligentes que ellos, tenemos que unirnos”, pidió y llamó a “aislar” a los cabecillas de estos grupos que están en prisión.

Angelita Romano Foto: Natalia Roba

Romano explicó que desde 2023 tiene “dos fiscalías al hombro”, dado que quedó a cargo de la de Ferrero pero también de la suya, de 4° Turno.

Y aseguró que sería “importante” tener una unidad específica de crimen organizado para recabar “información segura y certera”, ya que actualmente hay fiscalías especializadas en estupefacientes, delitos económicos y lavado, entre otras, pero no de esta materia.

“Capaz que estamos investigando lo mismo o capaz que nadie está investigando”, dijo para graficar cuál es la situación con el esquema actual de trabajo. Y agregó a esto la necesidad de formalizar el trabajo con colegas de la región, a quienes hoy consulta de manera “informal”.