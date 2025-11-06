Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Fiscal de drogas que sustituye a Ferrero dijo que quienes idearon atentado en su contra "no están en Uruguay"

Angelita Romano, que también investiga el atentado contra la fiscal de Corte, aseguró que la investigación sigue porque el ataque "no nació en Uruguay"

6 de noviembre 2025 - 14:49hs
Disparos contra el patio de la casa de Mónica Ferrero

Disparos contra el patio de la casa de Mónica Ferrero

Foto: Telenoche (Canal 4)

Angelita Romano, la fiscal que sustituye a Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno y que investiga el atentado, aseguró que quienes idearon el ataque contra la fiscal de Corte “ no están en Uruguay”.

Ferrero, que es titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno pero desde agosto de 2024 lidera de forma interina el organismo, sufrió un atentado en su casa a fines de setiembre, cuando dos delincuentes treparon por los techos y lanzaron una granada contra el patio. También dispararon varias veces, aunque nadie salió herido.

Romano dijo que si bien hay “seis personas en prisión preventiva”, en relación a los imputados por este atentado hasta el momento, el caso sigue en investigación porque tienen la convicción de que “eso no nació en Uruguay”.

Más noticias
atentado contra monica ferrero: imputaron a los dos ultimos detenidos, que ademas eran padre e hijo
ATENTADO CONTRA FERRERO

Atentado contra Mónica Ferrero: imputaron a los dos últimos detenidos, que además eran padre e hijo

Senado. Archivo
PARLAMENTO

De "una herramienta potente" a "expectativa desmedida": tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos

Los que idearon estas cosas no están en Uruguay. Tenemos a los autores materiales pero no a los intelectuales”, aseguró la fiscal en un ciclo de conferencias titulado “Agenda antimafia del Mercosur: cooperación transnacional y asistencia técnica para su fortalecimiento institucional” al que asistió El Observador.

También consideró que la solución no es solo “meterlos presos”, porque hay quienes dirigen las organizaciones desde las cárceles. “Tenemos que ser más inteligentes que ellos, tenemos que unirnos”, pidió y llamó a “aislar” a los cabecillas de estos grupos que están en prisión.

Angelita Romano

Romano explicó que desde 2023 tiene “dos fiscalías al hombro”, dado que quedó a cargo de la de Ferrero pero también de la suya, de 4° Turno.

Y aseguró que sería “importante” tener una unidad específica de crimen organizado para recabar “información segura y certera”, ya que actualmente hay fiscalías especializadas en estupefacientes, delitos económicos y lavado, entre otras, pero no de esta materia.

“Capaz que estamos investigando lo mismo o capaz que nadie está investigando”, dijo para graficar cuál es la situación con el esquema actual de trabajo. Y agregó a esto la necesidad de formalizar el trabajo con colegas de la región, a quienes hoy consulta de manera “informal”.

Temas:

angelita romano mónica ferrero atentado Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni
CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos