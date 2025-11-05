Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

La vicepresidenta consideró que Uruguay se debe una discusión sobre la remuneración de los cargos de gran responsabilidad; Danza cobra por presidir el prestador público unos $130 mil en la mano, que representan la quinta parte de sus ingresos totales

5 de noviembre 2025 - 18:35hs
La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni

Foto: Cuenta de X de Carolina Cosse

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió al caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, cuestionado en las últimas semanas por la oposición por seguir ejerciendo como médico en tres mutualistas y tener superposición de horas como docente de la Universidad de la República (Udelar).

Cosse dijo que "hay un informe de la Jutep" y consideró que "seguramente habrá un espacio de reflexión por su parte", en relación a Danza.

"Y esperaremos. Y creo que quizás sea el momento de discutir con más profundidad en Uruguay a quiénes queremos en las posiciones de gran responsabilidad en términos de perfil y de capacidades, y creo que esa discusión la tenemos que dar en profundidad", señaló sobre el tema.

Más noticias
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Archivo
CASO DANZA

Lustemberg espera el informe de la Jutep para definir la continuidad de Danza: la ministra será interpelada

diputados del fa recibieron a danza y lustemberg: respaldaron gestion en asse, pero estan a la expectativa del informe de jutep
CASO DANZA

Diputados del FA recibieron a Danza y Lustemberg: respaldaron "gestión" en ASSE, pero están "a la expectativa del informe de Jutep"

El presidente del prestador estatal, que tiene 1,5 millones de usuarios a cargo, cobra un sueldo líquido de cerca de $130 mil. Esto representa solo la quinta parte de los ingresos mensuales de Danza, tal como informó El Observador días atrás.

Danza gana $266 mil por seguir atendiendo casos en la Asociación Española –hace 12 horas por mes en policlínico, según contó en una entrevista con El Observador–, $78 mil como grado 5 en la Udelar, $50 mil tanto en la Médica Uruguaya como en la Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano (CAMS) –hace cuatro horas mensuales en cada una– y otros $5 mil provenientes del Fondo Nacional de Recursos.

Aunque dijo no querer "personalizar" esto en el caso de Danza, la vicepresidenta insistió en la "expresión de la Jutep" que ya había tenido lugar, pese a que en realidad los tres directores –dos representantes del oficialismo y uno de la oposición– se reunirán este jueves en sesión del Directorio.

Lo que hubo hasta el momento es un informe técnico de una abogada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que apuntó a "incompatibilidad" en el caso de Danza, según informó El País este miércoles.

De esta manera, se espera que el jueves los directores tomen una definición sobre el caso de Danza, sobre quien la oposición exige la renuncia.

Cosse aseguró que el país "se debe" una discusión sobre los salarios, porque, de lo contrario, a esos jerarcas "se los lleva el sector privado".

Temas:

Cosse ASSE Jutep Álvaro Danza

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
NACIONAL

El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos