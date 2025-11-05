Dólar
FÚTBOL

Nacional y sus jugadores, devolverán a sus socios $ 450 por cada entrada que fijó Defensor Sporting para el partido del domingo por el Torneo Clausura

Los tricolores emitieron un comunicado debido a los "precios excesivos" fijados por los violetas

5 de noviembre 2025 - 19:27hs
Hinchada de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional emitió un comunicado en la tardecita de este miércoles en el que anuncia que le devolverá dinero a sus asociados que compren entradas para el partido del próximo domingo ante Defensor Sporting por la última fecha del Torneo Clausura, en la que los albos se juegan la Tabla Anual.

Su comisión directiva puso como monto, $ 1.980 a las entradas generales para los seguidores de los tricolores y $ 1.150 para los socios.

A su vez, le dará 2.000 boletos para dicho compromiso.

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El comunicado de Nacional

Nacional emitió este miércoles un comunicado en el que explica cómo devolverá dinero a sus asociados.

En el mismo expresa lo siguiente: "El Club Nacional de Football informa a sus socios que, ante los precios excesivos fijados por Defensor Sporting para el partido del próximo domingo, la comisión directiva resolvió de manera extraordinaria devolver $ 450 por cada entrada adquirida por nuestros socios".

Y continúa: "Esta decisión refleja el compromiso del Club con su gente y es acompañada por el plantel principal, que asumirá el 50% del reintegro como muestra de apoyo y unidad en este tramo decisivo del campeonato. El reintegro se acreditará automáticamente en las próximas cuotas sociales. Es la recta final del Campeonato Uruguayo, ¡Todos Unidos Venceremos!".

Aquí se puede ver el comunicado:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1986184270797545513&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nacional Defensor Sporting Torneo Clausura Tabla Anual

