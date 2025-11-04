El altísimo precio que le fijó Defensor Sporting a las 2.000 entradas que le dará a Nacional para el partido por el Torneo Clausura

Defensor Sporting enfrentará este domingo a la hora 16.30 a Nacional en el último partido del Torneo Clausura para ambos y en el que los tricolores se jugarán la punta de la Tabla Anual, por lo que no pueden perder, ya que en ese caso, si Peñarol vence a Montevideo City Torque, quedarán iguales y habrá una final.

La comisión directiva de los violetas decidió cederle a los tricolores 2.000 entradas para sus hinchas y socios.

Lo que realmente sorprendió fue el precio que puso Defensor Sporting para los seguidores de Nacional en la Tribuna Ghierra: $ 1.980.

Normalmente cuando suceden estas cosas de precios extremadamente elevados para lo que se acostumbra en el fútbol uruguayo, se debe a una devolución de gentilezas, es decir, porque en el Torneo Apertura, en este caso, el rival le cobró algo similar a los hinchas de Defensor Sporting.

Sin embargo, en este caso al menos, eso no es así.

En el Torneo Apertura, Nacional le cobró a los $ 750 las entradas generales y $ 450 a los socios violetas en la Tribuna Héctor Scarone en el partido que se jugó en mayo pasado.

En las redes sociales, los hinchas tricolores mostraron su molestia por este precio que fijó Defensor Sporting.

A su vez, los seguidores violetas pagarán $ 300 en la Tribuna Punta Carretas, y un socio que lleve a un invitado, $ 150. Los asociados del fusionado ingresan gratis. Las mismas se venden en RedTickets.