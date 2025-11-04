Nacional prepara el partido contra Defensor Sporting con dos dudas, y tres jugadores con cuatro amarillas previo a la definición del campeonato

Nacional prepara su partido con Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura , en el que se juega el primer puesto de la Tabla Anual , con dos jugadores que siguen en duda , y tres futbolistas que tienen cuatro amarillas y pueden perderse uno de los partidos de la definición de la Liga AUF Uruguaya si son amonestados.

El tricolor comenzó la semana con la vuelta a los entrenamientos de Emiliano Ancheta , que no estuvo presente en los últimos dos partidos del tricolor por una lesión muscular que no llegó a desgarro.

El entrenador Jadson Viera afirmó tras el empate 0-0 con Cerro del pasado sábado que esperaba la vuelta de Ancheta para el lunes, y fuentes del club confirmaron a Referí que el jugador entrenó con normalidad en este comienzo de semana.

Otro jugador que también trabajo con normalidad fue Nicolás López , que de todas formas continúa sin recuperarse del todo del esguince de tobillo que sufrió tras el partido con Plaza Colonia por la fecha 7 del Clausura.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Así salió Nicolás López tras sufrir el esguince de tobillo ante Plaza Colonia Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Consultado sobre la situación del "Diente", Viera dijo este domingo que espera que el jugador "se ponga bien" para la definición del campeonato.

Desde Nacional indicaron que ambos jugadores son duda para el partido con Defensor, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Luis Franzini, y sus presencias dependerán de cómo avance su situación en el correr de la semana.

Tres jugadores en Nacional con cuatro tarjetas amarillas

20251012 Lucas Villalba Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (1) Lucas Villalba es uno de los jugadores con cuatro amarillas Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional enfrentará a Defensor con tres jugadores que acumulan cuatro amonestaciones, y se perderán el siguiente partido si reciben la quinta tarjeta amarilla.

El tricolor tiene "en capilla" a Lucas Villalba, Exequiel Mereles y Rómulo Otero, tres jugadores del ataque albo.

Si son amonestados contra el violeta, el partido que se perderán dependerá del resultado de este domingo. Si Nacional pierde con Defensor y Peñarol le gana a Torque, los jugadores suspendidos se perderían el desempate por la Tabla Anual con el carbonero.

Si el tricolor empata o gana en el Franzini ganará la Anual e irá directo a la final de la Liga AUF Uruguaya, por lo que los suspendidos no jugarían el partido de ida de la definición del campeonato contra el ganador de la semifinal, Peñarol o Liverpool.