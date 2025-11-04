Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional prepara el partido contra Defensor Sporting con dos dudas, y tres jugadores con cuatro amarillas previo a la definición del campeonato

Si los jugadores con cuatro amarillas son amonestados ante Defensor, se perderán el desempate de la Tabla Anual o una de las finales de la Liga AUF Uruguaya

4 de noviembre 2025 - 14:22hs
Nicolás López en el partido contra Liverpool

Nicolás López en el partido contra Liverpool

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional prepara su partido con Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura, en el que se juega el primer puesto de la Tabla Anual, con dos jugadores que siguen en duda, y tres futbolistas que tienen cuatro amarillas y pueden perderse uno de los partidos de la definición de la Liga AUF Uruguaya si son amonestados.

El tricolor comenzó la semana con la vuelta a los entrenamientos de Emiliano Ancheta, que no estuvo presente en los últimos dos partidos del tricolor por una lesión muscular que no llegó a desgarro.

El entrenador Jadson Viera afirmó tras el empate 0-0 con Cerro del pasado sábado que esperaba la vuelta de Ancheta para el lunes, y fuentes del club confirmaron a Referí que el jugador entrenó con normalidad en este comienzo de semana.

Otro jugador que también trabajo con normalidad fue Nicolás López, que de todas formas continúa sin recuperarse del todo del esguince de tobillo que sufrió tras el partido con Plaza Colonia por la fecha 7 del Clausura.

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

El día que Nacional se cansó de Ruglio, se agotó la paciencia del conciliador Vairo y rompió una sociedad con Peñarol

Ignacio Ruglio
NACIONAL

"Hace cinco años que estás llorando": el mensaje de Antonio Palma, dirigente de Nacional, contra Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Así salió Nicolás López tras sufrir el esguince de tobillo ante Plaza Colonia

Así salió Nicolás López tras sufrir el esguince de tobillo ante Plaza Colonia

Consultado sobre la situación del "Diente", Viera dijo este domingo que espera que el jugador "se ponga bien" para la definición del campeonato.

Desde Nacional indicaron que ambos jugadores son duda para el partido con Defensor, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Luis Franzini, y sus presencias dependerán de cómo avance su situación en el correr de la semana.

Tres jugadores en Nacional con cuatro tarjetas amarillas

20251012 Lucas Villalba Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (1)
Lucas Villalba es uno de los jugadores con cuatro amarillas

Lucas Villalba es uno de los jugadores con cuatro amarillas

Nacional enfrentará a Defensor con tres jugadores que acumulan cuatro amonestaciones, y se perderán el siguiente partido si reciben la quinta tarjeta amarilla.

El tricolor tiene "en capilla" a Lucas Villalba, Exequiel Mereles y Rómulo Otero, tres jugadores del ataque albo.

Si son amonestados contra el violeta, el partido que se perderán dependerá del resultado de este domingo. Si Nacional pierde con Defensor y Peñarol le gana a Torque, los jugadores suspendidos se perderían el desempate por la Tabla Anual con el carbonero.

Si el tricolor empata o gana en el Franzini ganará la Anual e irá directo a la final de la Liga AUF Uruguaya, por lo que los suspendidos no jugarían el partido de ida de la definición del campeonato contra el ganador de la semifinal, Peñarol o Liverpool.

Temas:

Nacional Defensor Sporting Torneo Clausura Nicolás López Emiliano Ancheta

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "El poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura perfecta"

Gastón Tealdi, presidente de la SAD al frente de Rampla Juniors
RAMPLA JUNIORS

Gastón Tealdi, tras ser declarado persona no grata en Rampla Juniors: "Hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley"

Federico Valverde ante Liverpool
CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Lorena Graña
FÚTBOL SALA

Peñarol volvió a golear y dio un paso clave rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres: mirá los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos