"Hace cinco años que estás llorando": el mensaje de Antonio Palma, dirigente de Nacional, contra Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Los dirigentes de Nacional Antonio Palma y Federico Britos se pronunciaron en sus redes sociales en contra del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , por los últimos dichos de este dirigente.

La directiva de Nacional decidió el lunes abrirse de Peñarol para negociar un nuevo contrato de televisión para el fútbol uruguayo.

Dirigentes de ambos equipos se habían reunido la semana pasada y a la salida del encuentro, Ricardo Vairo y Edgardo Novick realizaron declaraciones dando a entender que hubo un ameno clima de trabajo y que los grandes debían ser socios en esta negociación y en otras futuras estrategias.

La razón que generó ese brusco cambio se debió exclusivamente al comportamiento mediático del presidente de Peñarol Igmacio Ruglio.

En Nacional hay molestias por el manejo que Ruglio le da los temas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de los arbitrajes y a las acusaciones hacia los tricolores acerca de que son beneficiados por Conmebol.

Además, Peñarol analiza denunciar institucionalmente a Nacional por el acuerdo que hizo con Cerro por la fijación de la localía del elenco de la Villa ante los grandes en este Torneo Clausura.

Nacional adoptó su decisión en la directiva del lunes y convocó a una conferencia de prensa para el miércoles en el Gran Parque Central, donde hablarán el presidente Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman.

Hasta ahora, los dirigentes de Nacional han estado en silencio.

Sin embargo, este martes dos directivos del club se pronunciaron a través de redes sociales.

Uno de ellos fue Antonio Palma que escribió: "Hace cinco años que estás llorando. Vergüenza ajena. Ni los tuyos te creen", acompañando esos textos de emojis de una cara llorando, una persona tapándose el rostro y otra de una cara con una nariz muy larga, como la de Pinocho.

El joven dirigente Federico Britos se pronunció en la misma línea: "Cuando te hacen creer que sos impune pasan estas cosas. Espalda con espalda hasta el final", puso con emojis de los colores de Nacional y un puño cerrado, como señal de unión y fuerza.