El canal que el MGAP activó en WhatsApp para comunicarse con productores y otros actores del sector ganadero

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estrenó un canal de comunicación, en WhatsApp, que denominó Educación Sanitaria y Extensión . El objetivo, se explicó a El Observador, es fortalecer la comunicación con productores, profesionales como veterinarios y otros actores del sector ganadero .

A través de este medio de comunicación el MGAP compartirá, de forma ágil y accesible se remarcó, información técnica, materiales educativos, podcasts, videos instructivos y campañas de comunicación vinculadas a las áreas estratégicas de la mencionada dirección ministerial, que son sanidad animal, inocuidad alimentaria y bienestar animal.

Con base en esas áreas estratégicas, se desarrollan los distintos programas nacionales y campañas sanitarias, como las que hacen foco en los temas garrapata, residuos biológicos, brucelosis y fiebre aftosa, por mencionar algunos ejes temáticos relevantes.

El contexto

El MGAP informó que las personas interesadas pueden unirse al canal a través de este enlace.

La iniciativa, se indicó, forma parte de la estrategia de comunicación y extensión de la DGSG, orientada a promover buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, manejo sanitario responsable y cumplimiento de normativas que garantizan la calidad de los alimentos uruguayos.

La frase

“Con este canal queremos acercar aún más los contenidos del MGAP al territorio, de forma clara y directa, fortaleciendo la educación sanitaria y la extensión rural”

Marcelo Rodríguez, Director General de Servicios Ganaderos del MGAP

El MGAP y el chatbot FerIA

Este emprendimiento no es el primero del MGAP en el que se utiliza una red social para informar: para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros, se creó recientemente el chatbot FerIA, disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente.