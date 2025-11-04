Dólar
/ Agro / EDUCACIÓN

El canal que el MGAP activó en WhatsApp para comunicarse con productores y otros actores del sector ganadero

El MGAP estrenó un canal de comunicación, en Whatsapp, que tiene por objetivo fortalecer la información a productores y otros actores del sector ganadero

4 de noviembre 2025 - 16:36hs
MGAP: nuevo canal de comunicación con el sector ganadero.

MGAP: nuevo canal de comunicación con el sector ganadero.

Pexels (archivo)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estrenó un canal de comunicación, en WhatsApp, que denominó Educación Sanitaria y Extensión. El objetivo, se explicó a El Observador, es fortalecer la comunicación con productores, profesionales como veterinarios y otros actores del sector ganadero.

El emprendimiento lo ejecuta la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio.

Lo que el MGAP trasladará a los usuarios

A través de este medio de comunicación el MGAP compartirá, de forma ágil y accesible se remarcó, información técnica, materiales educativos, podcasts, videos instructivos y campañas de comunicación vinculadas a las áreas estratégicas de la mencionada dirección ministerial, que son sanidad animal, inocuidad alimentaria y bienestar animal.

Con base en esas áreas estratégicas, se desarrollan los distintos programas nacionales y campañas sanitarias, como las que hacen foco en los temas garrapata, residuos biológicos, brucelosis y fiebre aftosa, por mencionar algunos ejes temáticos relevantes.

El contexto

El MGAP informó que las personas interesadas pueden unirse al canal a través de este enlace.

La iniciativa, se indicó, forma parte de la estrategia de comunicación y extensión de la DGSG, orientada a promover buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, manejo sanitario responsable y cumplimiento de normativas que garantizan la calidad de los alimentos uruguayos.

La frase

“Con este canal queremos acercar aún más los contenidos del MGAP al territorio, de forma clara y directa, fortaleciendo la educación sanitaria y la extensión rural”

Marcelo Rodríguez, Director General de Servicios Ganaderos del MGAP

El MGAP y el chatbot FerIA

Este emprendimiento no es el primero del MGAP en el que se utiliza una red social para informar: para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros, se creó recientemente el chatbot FerIA, disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente.

