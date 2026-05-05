Llega otra vacunación contra la fiebre aftosa con buenas prácticas recomendadas y una exigencia especial

Desde el 15 de mayo el sector ganadero en Uruguay deberá desarrollar una de las instancias de sostenimiento del estatus sanitario de mayor trascendencia en el calendario anual, la vacunación para prevenir la existencia de fiebre aftosa en el territorio nacional , con la dosificación al 100% del rodeo bovino.

Este período de vacunación contra la fiebre aftosa, que debió realizarse en el reciente verano, fue postergado por dos meses, decisión que adoptó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), contemplando las dificultades existentes entonces por el escenario de sequía, adversidad que llevó al gobierno a declarar la emergencia agropecuaria en áreas totales o parciales en más de la mitad de los 19 departamentos.

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Con base en datos brindados por el Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG) en Uruguay hay 11.454.846 vacunos. Eso corresponde a los registros evaluados en 2025. El dato establece un crecimiento de 1,2% con relación al stock de 2024.

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Impacto

En lo que va de 2026 Uruguay obtuvo US$ 982,7 millones, un 4,3% más que en el mismo período de 2025, por la exportación de carnes, luego de un último año completo (2025) en el que embarcó 693.528 toneladas (peso embarque) a cambio de un monto récord de US$ 3.250 millones.

Lo que debe considerar el productor ganadero

La dosificación deberá realizarse durante no más de un mes, desde el 15 de mayo y hasta el 15 de junio.

Estará prohibido realizar eventos de concentración de bovinos, por ejemplo remates feria y exposiciones, en el período que irá desde el 15 al 26 de mayo.

Se permitirán en ese último lapso eventos con cambio de propiedad que no impliquen movilizar a los vacunos, por ejemplo remates por pantalla o virtuales.

Los bovinos con destino a faena, informó el MGAP, podrán ser movilizados durante el período de vacunación, siempre y cuando cuenten con las vacunas de los dos períodos anteriores o, de haber sido inmunizados, deberán esperar al menos 10 días antes del embarque.

A partir del 17 de mayo de 2026 para tener ese destino deberán haber sido inmunizados con la vacuna correspondiente al presente período de vacunación al menos 10 días antes del embarque.

Contexto

La campaña sanitaria señalada es un emprendimiento con responsabilidades públicas y de privados tendientes a que Uruguay tenga abiertos todos los mercados para colocar productos de la agroindustria cárnica. La inmunización de las categorías bovinas ha sido una herramienta fundamental para preservar el estatus sanitario del rodeo nacional. Desde 2002, cuando se superó la última crisis por la presencia de fiebre aftosa, Uruguay mantiene una vigilancia epidemiológica continua que confirma la ausencia de circulación del virus en el territorio. Los estudios de expectativa de protección viral realizados anualmente muestran altas coberturas inmunitarias en todas las categorías vacunadas y eso permite sostener la actual estrategia de control sanitario.

Buenas prácticas para la vacunación contra la fiebre aftosa

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La planilla sanitaria que exige el MGAP

El ministerio, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), recordó que para retirar la vacuna contra la fiebre aftosa es obligatorio presentar la planilla sanitaria debidamente completa.

En este marco, se recomienda a los productores verificar previamente las fechas correspondientes y planificar el retiro con anticipación, a fin de evitar inconvenientes.

La exigencia de la planilla sanitaria forma parte de los procedimientos establecidos para fortalecer el control sanitario, la trazabilidad de los tratamientos y la gestión de la información en los predios.