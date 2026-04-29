Apicultores en zafra agridulce, preocupados por mortandad de abejas y expectantes por el acuerdo Mercosur-UE

Los apicultores , próximos al cierre de una nueva zafra conforme llega el invierno, tienen varios temas que los ocupa y uno tiene como base la ilusión que les genera que el acuerdo Mercosur-UE los beneficie , aunque admiten que se precisa paciencia porque no sucederá a corto plazo y, a la vez, advierten sobre un posible riesgo .

Jihmy Fiorelli, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) , destacó a El Observador que una vez que el acuerdo esté activo permitirá potenciar el ingreso de mieles uruguayas a países europeos, que ya son abastecidos, pero en condiciones mucho mejores, dada el progresivo ajuste en los aranceles a abonar, que actualmente están en el 17,4% y avanzarán hacia el cero .

Eso, obviamente, se traducirá en ganancias mayores para los exportadores y los productores que podrán, por ejemplo, mejorar sus sistemas productivos , afirmó.

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"Estamos atentos a las gestiones que realizando las autoridades del país e ilusionados en que esto sea útil", añadió.

Reconoció que no es algo que se va a dar de un día para el otro, especialmente porque en Europa el costo productivo es mayor y eso se descuenta incidirá en cómo todo pueda avanzar.

Las posibilidades de colocaciones mejores desde Argentina, Brasil y Uruguay (Paraguay no exporta mieles) son relevantes, pero hay que considerar la contracara, es decir la eventual llegada al Mercosur de mieles europeas, mencionó.

Comentó, también, que "en el sector esperamos que haya controles, de parte de las autoridades que corresponda, para evitar el ingreso al mercado interno de mieles adulteradas o pseudomieles, algo que nos perjudicaría porque el precio obviamente sería muy bajo".

Ya hubo impactos negativos en el mercado internacional cuando desde mercados asiáticos ingresó mucho producto llamado miel que no lo era a países que dejaron de comprarle a Uruguay o propusieron precios bastante menguados.

Uruguay, con una baja cultura de consumo de miel, tiene un mercado pequeño que abastece con mucha suficiencia (casi todo se exporta) y, por ende, no hay de momento importación de ese producto, ni para consumo doméstico ni para el uso gastronómico o industrial.

DSC_0038 Colmenas y tambores para la exportación de miel. Foto: Juan Samuelle

Mortandad de abejas

Un tema que preocupa mucho a los apicultores es el de las condiciones en las que las abejas deben trabajar, que no siempre son las adecuadas, lamentó.

Recordó que en el cierre de 2025 y el inicio de 2026 hubo muerte de poblaciones completas en miles de colmenas en varios departamentos.

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Tras actualizar que el daño alcanzó a 16 mil colmenas, según un estudio de la experta Dra. Estela Santos (socia de la SAU), dijo que "lamentablemente las autoridades no tomaron cartas en el asunto, además siguen en la misma postura, cuando se solicitaron los estudios y análisis solo nos dieron respuesta para el caso de los insecticidas, pero no para el caso de los herbicidas, que es lo que más nos impacta, perjudica y preocupa".

"La SAU por medio de notas y cumpliendo lo que se nos pidió, hizo la consulta oficial a todas las autoridades que corresponde, incluso al propio ministro y al subsecretario, pero nunca nos respondieron ni nos explicaron lo que pasó", añadió.

"Estamos muy preocupados porque se viene un año en el que se va a plantar el doble o el triple de colza y si no hay controles, si no nos permiten colaborar y ser parte de las soluciones urgentes que se precisan, el problema puede volver a suceder e incluso ser mucho más grave con daños directos para los apicultores, pero hay un riesgo grande que va más allá de la apicultura", dijo.

Sobre esta problemática, remarcó que "como productores que somos nuestra posición es que debemos convivir con los agricultores, porque todos nos precisamos y la gente nos precisa a todos, pero hay que trabajar juntos para una convivencia adecuada y evitar, en este caso puntual, que haya tanta mortandad de abejas".

DSC_0065 x En Uruguay existen algo más de 2.000 productores en este sector de la granja. Foto: Juan Samuelle

Una zafra de miel con buenas y malas

Con relación a la zafra de producción de miel que está en su segmento final en el ejercicio 2025/2026, contó que comenzó de muy buen modo, en la primavera pasada, con base en el crecimiento del área plantada con colza, una oleaginosa invernal muy beneficiosa para el trabajo de la abeja, considerando el aporte de proteínas y lo nutritivo en general.

Posteriormente, ya en el verano, comenzaron las dificultades por el déficit hídrico, con otras floraciones utilizadas por el insecto que fueron muy afectadas, especialmente en zonas del litoral, centro y sur.

Ya en el otoño, dada la ocurrencia de lluvias, mejoró el escenario para un cierre bueno del ciclo anual, con muchos apicultores trabajando en áreas forestadas, básicamente en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, para la producción de miel de floración de eucaliptus, con buenos rendimientos que están llegando a 30 y 40 kilos por colmena.

"La temporada arrancó bien, luego se complicó y después mejoró, pero creo que en promedio podremos hablar de una buena campaña cuando todo termine", sintetizó.

Fiorelli puntualizó que, dado que se sigue cosechando, todavía es temprano para hablar del promedio productivo de la zafra y de la producción global.

En Uruguay, con base en la última declaración jurada, hay 2.183 apicultores y unas 585.000 colmenas en producción.

Mieles 2 Campestre, la marca de la miel de la SAU. Foto: Juan Samuelle

Al fin un año con buen precio

El presidente de la SAU señaló como positivo el actual nivel de precios que se logran para el producto apícola miel.

"Con relación a años anteriores tenemos un precio que ronda los US$ 2 por kilo y en algunos casos se supera eso en la exportación, es muy importante eso, mejora mucho el ánimo en el sector, porque cuando estábamos con un precio de US$ 1,50 o US$ 1,60 por kilo se trabajaba a pérdida", dijo.

Los precios actuales, que permiten al menos un leve margen de ganancia, eran muy esperados por los apicultores tras tres años consecutivos con precios por la miel que ni siquiera permitieron en la generalidad de los casos cubrir los costos.

Casi la totalidad de la miel que Uruguay produce, alrededor del 90% de un volumen promedio de 10 mil toneladas, se exporta y los mercados principales son Estados Unidos y países de Europa.