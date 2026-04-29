Repavimentan calle de Montevideo y habrá desvíos de ómnibus hasta mediados de mayo: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con obras viales en la calle Felipe Carapé, en el tramo comprendido entre la rambla Costanera Francisco Lavalleja y Comandiyú, donde se realizan tareas de repavimentación.
Los trabajos abarcan una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados e incluyen bacheo profundo sobre pavimento de hormigón existente, en sectores que presentan fallas estructurales detectadas previamente mediante relevamientos técnicos.
Según lo previsto, en la semana del 27 de abril comenzó la tercera y última etapa de intervención, que se desarrolla en el tramo entre Trébol y Comandiyú.
Durante esta fase, y debido a las condiciones del tránsito, las tareas se ejecutan ocupando media calzada, con circulación parcialmente habilitada.
Las autoridades estiman que los trabajos se extenderán hasta el 15 de mayo.
Desvíos y cambios en el transporte
Como consecuencia de la obra, se dispusieron desvíos en el transporte público.
Las líneas 522 y 538 modificaron su recorrido en ambos sentidos, circulando por Atahona y Eusebio Valdenegro hasta retomar su ruta habitual.
Además, se establecieron cambios en las paradas:
- Paradas suspendidas:
- Costanera Felipe Carapé y Eusebio Valdenegro
- Costanera Felipe Carapé y Trébol
- Paradas provisorias:
- Reyes y Atahona
- Reyes y Costanera Felipe Carapé