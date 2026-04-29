Repavimentan calle de Montevideo y habrá desvíos de ómnibus hasta mediados de mayo: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con obras viales en la calle Felipe Carapé , en el tramo comprendido entre la rambla Costanera Francisco Lavalleja y Comandiyú, donde se realizan tareas de repavimentación.

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Los trabajos abarcan una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados e incluyen bacheo profundo sobre pavimento de hormigón existente , en sectores que presentan fallas estructurales detectadas previamente mediante relevamientos técnicos.

Según lo previsto, en la semana del 27 de abril comenzó la tercera y última etapa de intervención , que se desarrolla en el tramo entre Trébol y Comandiyú.

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Durante esta fase, y debido a las condiciones del tránsito, las tareas se ejecutan ocupando media calzada , con circulación parcialmente habilitada.

Las autoridades estiman que los trabajos se extenderán hasta el 15 de mayo.

Desvíos y cambios en el transporte

Como consecuencia de la obra, se dispusieron desvíos en el transporte público.

Las líneas 522 y 538 modificaron su recorrido en ambos sentidos, circulando por Atahona y Eusebio Valdenegro hasta retomar su ruta habitual.

Además, se establecieron cambios en las paradas: