Violencia en las aulas: Orsi se reunió con diputada que fue baleada cuando iba al liceo para "salvar vidas" con su historia

El presidente de la República, Yamandú Orsi compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la reunión que mantuvo con la directora para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM) y diputada suplente del Frente Amplio (FA), Fiorella Buzeta , quien en su adolescencia terminó en silla de ruedas luego ser baleada en su liceo .

"Hay historias que pueden salvar vidas. En 2004, siendo estudiante, recibió dos impactos de bala dentro de un salón de clases. Un compañero había llevado un arma en su mochila. Fiorella sobrevivió. Y eligió convertir esa experiencia en una razón para recorrer centros educativos y hablar con jóvenes ", comenzó escribiendo el mandatario.

"El encuentro de hoy no es casual. Estamos viviendo situaciones de violencia y amenazas en las aulas que nos obligan a actuar con seriedad y urgencia . Por eso convoqué a otros actores e instituciones para construir juntos una línea de trabajo: llegar a los centros educativos con un mensaje claro y un abordaje multidisciplinario. Los centros educativos tienen que ser espacios seguros ", agregó.

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La reunión tuvo lugar luego de que en centros educativos de todo el país aparecieran grafitis sobre la realización de tiroteos u otros ataques .

El lunes, en rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al tema y aseguró que finalmente se "normalizó la situación".

"Se trabaja con los estudiantes, con las familias, con los docentes, en cómo hacemos para que esto no nos vuelva a pasar. Esto de que pasa de la nube a la realidad nos va a pasar más veces", dijo el jerarca en su momento.

El caso donde Buzeta terminó herida

El 12 de abril del 2004, Buzeta fue a estudiar al liceo n.º 13 de Maroñas como todos los días, sin embargo esa jornada no fue como las otras.

Un compañero del centro educativo en el que asistía la hoy diputada suplente fue a clases armado y la baleó.

Producto de esto, además de los traumas por el episodio, sufrió una herida que la dejó obligada a permanecer en silla de ruedas.

Pese a esto, y tras varios años de trabajo, en marzo del año pasado asumió en la Cámara de Diputados en representación del sector frenteamplista El Abrazo.

Recientemente, ante las amenazas de tiroteos, divulgó un mensaje en redes donde recordó lo que le pasó hace 22 años, invitó a la población a reflexionar sobre el hecho y anunció que realizaría recorridas por varios liceos contando su historia.

"En la sociedad que quiero vivir NO hay lugar para el miedo ni las balas. Siempre supe que el camino es transformar el dolor en acción", escribió en X.