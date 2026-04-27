Últimos días para acceder al préstamo BROU para jubilados: beneficios, requisitos y cómo solicitarlo

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) transita los últimos días de su campaña especial de préstamos con condiciones que se adaptan a los jubilados. La iniciativa, que ofrece tasas de interés reducidas y flexibilidades de renovación , finaliza el próximo jueves 30 de abril.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La entidad financiera mantiene habilitada esta línea de financiamiento desde el mes de marzo. El programa está dirigido a jubilados y pensionistas que perciban sus haberes a través de organismos con convenio de retención.

Según la información oficial del BROU, las solicitudes se procesarán con estos beneficios hasta el último día del mes. Una vez superada esa fecha, las condiciones crediticias volverán a los estándares habituales del banco.

Diamantes y depredadores: cómo un uruguayo explotó a decenas de niños con videojuegos e IA

"Hubo contratos de préstamo encubiertos": síndica de Portfolio Capital tomó a inversores como acreedores y presentó deudas y activos de una de las sociedades

El programa actual destaca por flexibilizar las normativas tradicionales de crédito. Las principales ventajas para los pasivos incluyen:

Renovación anticipada: Se permite renovar préstamos vigentes sin exigir un mínimo de cuotas pagas previas.

Se permite renovar préstamos vigentes sin exigir un mínimo de cuotas pagas previas. Tasas bonificadas: Reducción en los intereses, con mayor beneficio para quienes operan por la plataforma eBROU y cobran su pasividad en el banco.

Reducción en los intereses, con mayor beneficio para quienes operan por la plataforma eBROU y cobran su pasividad en el banco. Plazos extendidos: Las operaciones en Unidades Indexadas (UI) ampliaron su límite de financiación de 63 a 72 cuotas.

Los requisitos

Para acceder a esta línea de financiamiento, los solicitantes deben cumplir con criterios específicos establecidos por la institución bancaria.

Ser jubilado o pensionista de un organismo previsional adherido al sistema automático de crédito del BROU.

Contar con margen disponible en el recibo de cobro para la retención de la nueva cuota.

Estar sujeto a la aprobación crediticia estándar del banco.

El paso a paso para solicitarlo por eBROU

La gestión digital permite acceder a las mejores tasas de la campaña. Para completar el trámite desde una computadora o celular, seguí estas instrucciones:

Ingresá a la página web oficial del BROU o abrí la aplicación móvil en tu teléfono.

Iniciá sesión con tu número de usuario y contraseña personal.

Dirigite al menú principal y seleccioná la opción "Préstamos".

Elegí "Préstamos al Consumo" y luego "Simular y Solicitar".

Completá el monto deseado y la cantidad de cuotas. El sistema te mostrará la tasa aplicada y el valor mensual a pagar.

Confirmá la operación. El dinero se acreditará de forma inmediata en tu cuenta.

Quienes prefieran la atención presencial pueden concurrir a las sucursales del banco en todo el país, aunque las tasas de interés aplicadas por ventanilla son superiores a las de la vía digital. Para consultas adicionales, el banco dispone del número 2 1996 000.