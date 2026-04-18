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"Hubo contratos de préstamo encubiertos": síndica de Portfolio Capital tomó a inversores como acreedores y presentó deudas y activos de una de las sociedades

El concurso de las empresa Reina Vaca SA, de Alejandro Berrutti y su esposa María José Argenti, verificó los créditos y concluyó que existe un pasivo por US$ 8,2 millones y bienes por casi US$ 4 millones, sólo de esa sociedad

18 de abril de 2026 5:00 hs
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Alejandro Berrutti
Captura de Valor Agregado

La sindicatura del concurso de una de las empresas de Alejandro Berrutti, en este caso Reina Vaca SA, consideró que este proceso presenta características muy atípicas ya que la sociedad no operaba con el esquema habitual de facturas o títulos valores, sino mediante una estructura basada en la venta de participaciones accionarias. En este caso, los inversores firmaban un "contrato de accionistas" que era registrado en el Libro de Títulos Nominativos, pero en la práctica nunca participaban en asambleas ordinarias ni extraordinarias. Todas las sociedades confluían en Portfolio Capital,

Según el escrito al que accedió El Observador, la síndica Stella Borja concluyó que estos contratos, aunque denominados "acuerdos de accionistas", eran en realidad contratos de préstamo (mutuo) encubiertos: el inversor aportaba dinero, percibía un interés fijo semestral y al vencimiento recuperaba su capital íntegro, sin participar en ganancias ni pérdidas. Esto contraviene la definición de contrato de sociedad del art. 1° de la Ley 16.060, de sociedades comerciales.

Esa peculiaridad la llevó a Borja a tomar la decisión de considerar y tratar a los inversores como acreedores. En ese sentido “la sindicatura resuelve que todos los inversores —figuren o no en el libro de accionistas— tienen la calidad de acreedores quirografarios por los montos aportados”, afirmó.

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Consultado al respecto el abogado Juan Pablo Decia, que representa a un grupo de inversores, destacó esa decisión como "muy importante ya que en su enorme mayoría todos tenían esa condición". Además dijo que esperan una reunión con el equipo fiscal para conocer en qué está la investigación por la que esperan que tanto Berrutti como Argenti y otros socios sean imputados.

El concurso de Reina Vaca S.A. (vinculado a Berrutti & Argenti S.A.) fue declarado en julio de 2025. La sindicatura solicitó varias prórrogas para presentar este informe, la última concedida por María Constanza Farfalla el 24 de febrero pasado.

El activo y el pasivo de Reina Vaca SA

El informe distingue dos categorías entre los acreedores cuya deuda contra Reina Vaca S.A. quedó acreditada y los que no. El total de la deuda de esa sociedad verificado asciende a U$S 8.215.874,61, equivalente a $ 330.212.692.

La mayoría de los créditos provienen de acuerdos de inversión o contratos de capitalización, y casi todos fueron calificados como quirografarios con voto. Algunos fueron calificados como condicionales por tener semovientes registrados a nombre del insinuante pendientes de declaración jurada ante Dicose (a julio de 2025), o por tratarse de créditos litigiosos.

Entre los acreedores verificados más destacados por monto figuran inversores que le entregaron a Berrutti US$ 595.318; US$ 515.045; US$ 319.726; US$ 475.501; US$ 209.106.

Por otra parte fueron excluidos del contrato acreedores que no lograron acreditar su crédito contra Reina Vaca S.A. específicamente, sino que sus acuerdos eran con Oro Rojo S.A., sociedad vinculada cuyo concurso fue declarado conjuntamente. La sindicatura señala que existen masas pasivas y activas independientes para cada concurso, por lo que estos créditos no corresponden a esta masa pasiva.

En cuanto a los activos de Reina Vaca SA al tratarse de un concurso necesario, la concursada no presentó inventario propio, por lo que la sindicatura lo elaboró a partir de los registros contables de la empresa. El inventario fue complementado con un informe de tasación del Rematador Público Martín Carbajal.

Concepto Valor (U$S)
Cuentas Corrientes 2.569.419
Créditos por Ventas 1.287.152
Bienes de Uso (maquinaria rural) 51.740
Semovientes (46 vacas) 35.880
ACTIVO TOTAL 3.944.191

Los bienes de uso incluyen maquinaria agrícola tasada en agosto de 2025 en un establecimiento en Lavalleja (Ruta Nacional N° 14, paraje Retamosa): tractor John Deere, mangas de hierro Farmquip, contenedores, embolsadora, fertilizadora, herramientas de taller, generadores y bomba de agua, entre otros.

Los semovientes corresponden a 46 vacas de razas Hereford, Aberdeen Angus y cruzas británicas, tasadas en U$S 780 promedio cada una, según informe de abril de 2026.

El valor total de la masa activa se estima en UI 24.905.722,65 (Unidades Indexadas).

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