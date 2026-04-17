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Sorpresa: a dos meses del Mundial, Disney+ anunció que transmitirá partidos del torneo, incluyendo los de Uruguay

La plataforma de streaming Disney+ anunció este viernes que pasará 30 partidos del Mundial 2026, incluyendo los de Uruguay

17 de abril de 2026 13:42 hs
La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026

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Este viernes se sumó a la lista de opciones para ver los partidos del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio, una opción en streaming. La plataforma Disney+ reveló que transmitirá parte del torneo, incluyendo partidos de Uruguay.

La plataforma de streaming tendrá las transmisiones de ESPN de 30 partidos de los 104 que se jugarán durante la Copa del Mundo, disponibles para quienes tengan el plan premium de suscripción.

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Disney+ tendrá 30 partidos en total:

  • 22 de la fase de grupos
  • dos partidos de dieciseisavos de final
  • dos partidos de octavos de final
  • un partido de cuartos de final
  • las dos semifinales
  • la final

Estas transmisiones estarán disponibles en varios países de la región, incluyendo Uruguay. El comunicado de la empresa confirma que transmitirá todos los partidos que jueguen las selecciones de cada país para el mercado local, por lo que los uruguayos tendrán la opción de ver los encuentros de Uruguay (en principio los tres de la fase de grupos, contra Arabia Saudita el 15 de junio, contra Cabo Verde el 21 de ese mes, y contra España el 26) a través de ese servicio.

Además de los partidos en vivo, también habrá una programación especial sobre el Mundial durante su transcurso, que se podrá seguir a través de la plataforma.

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