100 años de Marilyn Monroe: cinco películas para ver en Netflix, Disney+ y Prime Video en el centenario del ícono de Hollywood

Nacida en Los Ángeles el 1 de junio de 1926 bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson , tuvo una infancia inestable, que transcurrió entre orfanatos y hogares temporales, y se casó por primera vez a los 16 años.

Su primer contacto con el mundo del espectáculo fue en 1944, mientras trabajaba en una fábrica, cuando un fotógrafo llegó para retratar a las mujeres en las líneas de producción en una campaña para levantar los ánimos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Poco después se lanzó al mundo del modelaje, se divorció de su esposo y tomó una decisión que marcaría la historia: decolorarse el cabello castaño por el rubio platinado con el que saltó al estrellato.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ckgp13e1z96o Marilyn Monroe cumpliría 100 años este 1ro de junio. Getty Images

Consiguió su primer contrato con Fox y, a los 30 años, ya se había consolidado como una estrella mundial. Detrás de bambalinas, Monroe fundó su propia productora, asistió al prestigioso Actors Studio en Nueva York e incluso desafió a los estudios.

En la década de 1950, mientras estaba bajo contrato con 20th Century Fox, se negó a actuar en la adaptación del musical The Girl in Pink Tights, por considerar su guion mediocre y su salario tres veces inferior a su colega de pantalla, Frank Sinatra.

Más de medio siglo antes de que el movimiento #MeToo sacudiera la industria del entretenimiento a nivel mundial, Monroe denunció a los "lobos" de Hollywood que merodeaban al talento femenino: falsos agentes o productores que maniobraban para obtener favores sexuales.

La artista, que enamoró a la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, y le cantó el Feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden, falleció en 1962, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos, una muerte de la que todavía se sigue hablando y que está rodeada de teorías conspirativas.

A cien años de su nacimiento, a continuación van cinco producciones que se pueden ver en plataformas de streaming y que la tienen al frente: dos películas que protagonizó, dos que buscaron representarla biográficamente en la ficción y un documental.

The Seven Year Itch (Disney+)

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Esta película de Billy Wilder tiene a Marilyn en un tipo de papel al que se la asoció rápidamente: la femme fatale que aparece en la vida de un hombre y la trastoca. En ella, el protagonista es Tom Ewell, cuyo personaje se queda en Nueva York trabajando durante el peor mes del verano mientras su esposa e hijos están en la playa, y que conoce a una vecina que le pone el mundo patas arriba. Esta película, además, es la que presenta una de las imágenes más icónica que dejó Marilyn en el cine: la del vestido blanco que se levanta por el viento en medio de una ajetreada calle de la Gran Manzana.

Some like it hot (Amazon Prime Video / Mubi)

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Una de las películas más icónicas de su filmografía y también de la de Billy Wilder. Conocida por estos lares como Una Eva y dos Adanes, esta comedia de enredos tiene a un trío de lujo al frente —Tony Curtis, Jack Lemmon y la propia Monroe— que se sacan chispas en una historia en la que dos músicos se hacen pasar por mujeres para salvarse de la mafia y poder entrar en una banda de jazz femenina. En el camino conocen a Sugar Kane (Marilyn), una cantante y música por la que empezarán a competir entre ellos para conquistarla.

Mi semana con Marilyn (Amazon Prime Video)

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La actriz Michelle Williams se caracterizó de forma casi idéntica a la verdadera Monroe para esta película de Simon Curtis que pasó algo por debajo del radar general. La trama se ambienta en el verano de 1956, cuando Marilyn llega a Inglaterra para rodar la película El príncipe y la corista junto al legendario actor y director británico Laurence Olivier (Keneth Branagh, en la película). El rodaje se convierte en un caos por el choque de culturas, las inseguridades de la actriz, sus retrasos y la frustración de Olivier. En el medio aparece un joven asistente de producción, que termina siendo el escape que la estrella necesita. La película está basada en los diarios y las memorias de ese hombre, y Williams estuvo nominada al Oscar por este papel.

El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas (Netflix)

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Este largometraje documental dirigido por Emma Cooper en 2022 se mete con el true crime al reconstruir las últimas semanas de vida de la icónica actriz y las circunstancias de su trágica muerte en agosto de 1962. La producción se basa en el trabajo del periodista Anthony Summers, que a partir de 1982 pasó tres años realizando más de 650 entrevistas grabadas en audio a las personas que conocieron a la actriz, que estuvieron con ella en sus últimos días o que investigaron su muerte. Esos casetes de audio originales —que habían permanecido guardados por décadas— son las "cintas inéditas" del título.

Rubia (Netflix)

1659021299946.webp Blonde se estrena el 28 de setiembre Netflix

Polémica adaptación del libro Blonde de Joyce Carol Oates, con Ana de Armas en el papel de la actriz y con el australiano Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford) en la dirección. Escapando a las sendas habituales de las biopics, esta casi película de terror motivó discusiones, peleas y contrapuntos furibundos por su retrato de la actriz estadounidense. Estrenada en el Festival de Venecia y nominada a los Oscar y a los Globos de Oro, un espectro del público la tomó como una obra necesaria y audaz, y otro directamente como un insulto cruel y sin sentido contra la actriz y hasta contra el espectador. Sea como sea, fue la última gran aparición de Marilyn Monroe en la pantalla.