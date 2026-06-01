Vuelve la Fiesta de la X: donde y cuándo será el retorno del festival tras ocho años de ausencia

La Fiesta de la X volverá a realizarse por primera vez después de su última edición en 2018, cuando el festival se celebró en La Paloma. Tras esa pausa de ocho años, el evento regresa además a Montevideo, donde no se hacía desde 2006.

El regreso de la fiesta fue anunciado este domingo, a través de sus redes. Tras 20 años fuera de la ciudad, el evento volverá el próximo 11 de diciembre, y tendrá como hogar a la Rural del Prado. Será la primera vez que la Fiesta se hará en ese recinto, que hasta el 2025 fue la sede de otro festival, el Cosquín Rock. Como en sus encarnaciones anteriores, la Fiesta será extensa y seguirá hasta entrada la madrugada: irá de 18 a 4 de la madrugada, ya entrado el 12 de diciembre.

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Durante sus primeros años llamada La Fiesta Final, por su realización sobre las últimas semanas del año, el evento nació bajo la égida de la desaparecida radio X FM, emisora vinculada al rock y sucesora del espíritu de El Dorado, que se emitía por la misma frecuencia (la 100.3, hoy Aire FM, dedicada a la música tropical).

Surgida durante la década de 1990, la X organizó una serie de eventos y festivales como Rock de Acá, y en 1999 estrenó la Fiesta final, que se realizó en el Faro de Punta Carretas.

La fiesta, luego rebautizada como Fiesta de la X, se convirtió en uno de los eventos más convocantes del panorama cultural uruguayo de los 2000, coincidiendo con la explosión en popularidad del rock nacional. La fiesta reunía además de a propuestas diversas dentro de la música uruguaya (además de bandas pasaban por sus escenarios cantautores, murgas y proyectos de múltiples géneros), a visitantes extranjeros de alto perfil, y hasta presentaciones en vivo de espectáculos de otros rubros, incluyendo teatro y el programa radial argentino La venganza será terrible, conducido por Alejandro Dolina.

Hasta 2006, la fiesta itineró por distintos puntos de Montevideo, como las canteras del Parque Rodó y el Parque Batlle, donde realizó algunas de sus ediciones más convocantes, con unos 80.000 asistentes. También fueron algunas de las ediciones más caóticas, con faltante de comida (una de las imágenes más recordadas de la fiesta de 2004 fueron los chorizos servidos en vasos luego de que se terminaran los panes) y problemas para circular por el predio.

Para 2007, y con esos antecedentes, la fiesta salió de Montevideo y se desplazó al Parque Roosevelt, una edición que estuvo marcada por un feroz temporal que obligó a cancelar el último tramo del evento y desató el caos entre los asistentes, que huyeron despavoridos.

Esa sería la última edición de la fiesta hasta que en 2018 regresó más lejos de la capital: fue en la rambla de La Paloma, en Rocha, luego de que X FM volviera a emitir luego de varios años fuera del aire. Una considerable demora en los horarios de los shows fue una de las marcas de esa edición, así como la diversidad musical, que fue desde Trotsky Vengarán y La Triple Nelson a Márama y Miss Bolivia.