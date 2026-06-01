Carlos Negro dijo que los recientes homicidios tienen como "denominador común" la lucha entre bandas

El ministro del Interior, Carlos Negro , se refirió a los homicidios registrados en las últimas horas en Uruguay y aseguró que en estos se ve un "denominador común" , que es la "lucha de bandas criminales" .

"En estos homicidios se ve un denominador común, que es la lucha de bandas criminales. Intervenir territorios con presencia policial, desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, lo que ocasiona o puede ocasionar son luchas entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones ", dijo.

Tras esto, añadió en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), que esas situaciones provocan "mayores niveles de violencia" .

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Según Negro, está "dentro de las posibilidades" que ocurran estas "situaciones" cuando "la Policía interviene, reprime y encarcela a las bandas criminales".

En otro orden de cosas, el jerarca ministerial se refirió al registro estadísticos de los delitos y su estudio: "Los análisis estadísticos deben realizarse de forma calendarizada, en periodos de tiempo que permitan sacar conclusiones, no en cortos periodos de tiempo, no otorga información relevante. Hay que ser muy cuidadosos en contar homicidios o ausencia de ellos en cortos periodos", argumentó.

Por último, el secretario de Estado destacó que actualmente se trabaja en lograr que la "prevención sea acompañada de la percepción de la prevención".