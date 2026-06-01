Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIOS

Carlos Negro dijo que los recientes homicidios tienen como "denominador común" la lucha entre bandas

Según explicó el ministro, la intervención policial "ocasiona o puede ocasionar luchas entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones"

1 de junio de 2026 13:56 hs
El ministro del Interior, Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro

Joaquín Ormando

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a los homicidios registrados en las últimas horas en Uruguay y aseguró que en estos se ve un "denominador común", que es la "lucha de bandas criminales".

"En estos homicidios se ve un denominador común, que es la lucha de bandas criminales. Intervenir territorios con presencia policial, desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, lo que ocasiona o puede ocasionar son luchas entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones", dijo.

Tras esto, añadió en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), que esas situaciones provocan "mayores niveles de violencia".

Más noticias

Montevideo: un joven de 19 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego en el pecho

Un hombre de 38 años fue asesinado de varios machetazos en Tacuarembó tras una pelea por la propiedad de unos perros

Según Negro, está "dentro de las posibilidades" que ocurran estas "situaciones" cuando "la Policía interviene, reprime y encarcela a las bandas criminales".

En otro orden de cosas, el jerarca ministerial se refirió al registro estadísticos de los delitos y su estudio: "Los análisis estadísticos deben realizarse de forma calendarizada, en periodos de tiempo que permitan sacar conclusiones, no en cortos periodos de tiempo, no otorga información relevante. Hay que ser muy cuidadosos en contar homicidios o ausencia de ellos en cortos periodos", argumentó.

Por último, el secretario de Estado destacó que actualmente se trabaja en lograr que la "prevención sea acompañada de la percepción de la prevención".

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Las respuestas de Marcelo Bielsa tras anunciar la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y su vínculo con Luis Suárez: "A mí no me debe ninguna disculpa"

Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

La metamorfosis de Graciela Bianchi enfrenta a sus colegas a un incómodo espejo

Temas

homicidios Carlos Negro Uruguay policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos