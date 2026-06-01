Así promociona INAC las carnes uruguayas en Alemania y Países Bajos para sacarle jugo al acuerdo Mercosur-UE

Con base en la oportunidad que para la exportación de carnes uruguayas instauró el acuerdo Mercosur-UE , el Instituto Nacional de Carnes (INAC) activó, desde este lunes 1° de junio, una campaña de promoción de las bondades de ese producto , con la marca Uruguay Beeef , en Alemania y Países Bajos .

En 2025, las exportaciones de carne hacia la Unión Europea, mercado que adquiere cortes de alto valor, crecieron casi 50% interanual, totalizando 52.000 toneladas, alcanzando el mayor volumen de los últimos 10 años, se informó.

El hito que cumple 150 años y es motivo del Día de la Carne en Uruguay

En su última actualización de datos de exportaciones en 2026 el INAC señaló que en el total de carnes vacunas exportadas la Unión Europea demandó 18.030 toneladas (peso canal) por US$ 179,5 millones siendo ese el tercer mercado más relevante, detras del mercado del norte de América y de China (en cinco meses en total Uruguay exportó carnes bovinas por US$ 1.000 millones).

El INAC, que anunció este emprendimiento el viernes 29 de mayo, como parte de los actos conmemorativos del Día de la Carne en Uruguay, destacó que la ventaja competitiva que el país tiene, más allá de los números, es la distinción de Uruguay por encima de otros proveedores de carne vacuna en UE.

"Uruguay es el uno de los pocos países reconocido como “bajo riesgo” de deforestación en el Reglamento de la UE. Es un mercado donde el origen y la calidad son determinantes de compra y por eso este reconocimiento es nuestra mayor fortaleza competitiva", señaló el instituto presidido por Gastón Scayola.

El concepto que INAC ha elegido para esta campaña es Uruguay Beef— Made in Nature, explicó la gerenta de Marketing del instituto, Josefina Valenti.

Reforzamos así que en el campo uruguayo el ganado crece libre, en pastizales naturales, sin hormonas, en armonía con la fauna y flora nativa, criado bajo el cielo abierto de Uruguay Reforzamos así que en el campo uruguayo el ganado crece libre, en pastizales naturales, sin hormonas, en armonía con la fauna y flora nativa, criado bajo el cielo abierto de Uruguay

Eso es exactamente lo que el consumidor europeo de hoy está buscando: origen verificable, calidad natural, producción responsable. Nosotros lo tenemos. Esta campaña va a contarlo con toda la fuerza que merece, se remarcó.

Embed - INAC EUROPA- Campaña de carnes uruguayas

Tres ejes para el mensaje a los consumidores en la UE

Origen - Para que sepan que detrás de cada corte hay una historia de campo, de gaucho, de pastizal natural uruguayo.

- Para que sepan que detrás de cada corte hay una historia de campo, de gaucho, de pastizal natural uruguayo. Calidad - Para demostrar que cumplimos y superamos los estándares más exigentes de Europa, avalados por el propio reconocimiento del bloque.

- Para demostrar que cumplimos y superamos los estándares más exigentes de Europa, avalados por el propio reconocimiento del bloque. Pastizales - Para conectar con los valores de sostenibilidad y respeto por la naturaleza que hoy definen las decisiones de compra en el continente. Este año Uruguay está presidiendo las actividades del Año de los Pastizales y Pastores declarado por FAO para 2026. Aprovecharemos esta oportunidad en el marco de esta campaña en Europa.

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En Alemania y Países Bajos

El plan de la campaña eligió para la activación a Alemania y Holanda por ser los dos mercados europeos donde la carne uruguaya tiene mayor presencia, con importadores relevantes y distribución a nivel de retail y restaurantes.

Países Bajos concentra el 40% de los envíos de carne uruguaya hacia Europa, siendo su principal puerta de entrada al continente a través del puerto de Rotterdam.

Alemania, por su parte, se ha consolidado como el segundo destino en volumen con importadores robustos e históricos para Uruguay, alcanzando presencia en todo el territorio.

En Alemania la campaña llegará a más de 3,5 millones de personas en las 10 ciudades más importantes, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich, con presencia en Instagram, Facebook, YouTube y en la vía pública de alto impacto en 150 pantallas digitales en las principales estaciones del país y dos grandes billboards: en Berlín y el protagonista más audaz de la campaña, The Whale, la pantalla LED más grande de Alemania, ubicada en la estación central de Hamburgo con más de 500.000 personas transitando por allí cada día.

Nuestra carne, nuestra historia, en el corazón de Europa. Nuestra carne, nuestra historia, en el corazón de Europa.