"Para mí fue un parto": Sanguinetti recorre sus 90 años en un nuevo libro de imágenes

“Si el Uruguay tiene 200 años de vida y yo pasé los 90, está claro que es casi la mitad de su historia nacional; por eso las fotos comienzan en la segunda Guerra Mundial cuando el acorazado alemán Graf Spee fue hundido por su comandante a la salida de Montevideo, luego de la batalla de Punta del Este. Es mi primer recuerdo, a punto de cumplir cuatro años”. El que esto dice a El Observador es el expresidente Julio Sanguinetti y se refiere a su nuevo libro “90 años de imágenes, vida y memoria”, que consta de 216 fotografías y otras tantas páginas donde se narra el periplo del dos veces presidente y es, a la vez, un recorrido por la vida del país.

“El libro para mí fue un parto. Tenemos 35 mil fotos registradas, pero hay muchas más. ¿Cómo elegir? No es simplemente un libro de fotos lindas sino documentos de la vida del país y el mundo que están en la biografía de un periodista que en 1959 cubrió la revolución cubana y un político que después de integrar los gobiernos que lucharon contra los tupamaros terminó abrazándose con Mujica para mostrarle a los muchachos que aun quienes fueron reales enemigos podemos también alcanzar la reconciliación y trabajar juntos para afianzar las instituciones”, dijo Sanguinetti.

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“Naturalmente, la vida me dio el privilegio de andar en el mundo del arte con gente como Cúneo, Testoni o Kalemberg, que son ya leyendas, pero también en el mundo del futbol, como dirigente de Peñarol. Ni hablar la política. Vivir de cerca tanto la transición española, con el Rey Juan Carlos y Felipe González, o la revolución geopolítica china con Deng Xiao Ping, ese pequeño gigante con el que me entrevisté allá por 1988, es muy trascendente, pero reflejarlo en unas pocas fotos y recuerdos, es más que difícil. Pero creo que eso es lo que puede interesar al público. No es un libro usual”, agregó el expresidente.

La primera foto del libro es la del Graf Spee y la última es familiar, soplando sus 90 velitas con sus hijos y su bisnieto. La tapa se basa en una imagen de Inteligencia Artificial intervenida por Julio Testoni y cada página del libro lleva una fotografía. Así desfilan el periodismo, la política, el arte, la diplomacia, el futbol, el gobierno y la vida de una típica familia uruguaya en un lapso que es casi la mitad de los dos siglos de existencia del Uruguay.

La presentación del libro se realizará el jueves 23 de abril, a las 19 horas, en el Hotel Radisson de la Plaza Independencia, con entrada libre.