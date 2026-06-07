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Trump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán

Trump dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo

7 de junio de 2026 18:51 hs
Netanyahu y Trump

Netanyahu y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel este domingo, al insistir en que está "muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid.

Pese a los ataques de Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EE.UU. el pasado abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, que cumple 100 días.

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"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", comentó Trump a Ravid.

El presidente, quien momentos antes criticó en una entrevista con Fox News el bombardeo de Israel a Líbano, argumentó que los "bombardeos iraníes no dañaron a nadie".

"Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", agregó Trump a Axios.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora local.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: "Teherán debería arder esta noche".

Trump dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo", además de declarar que no está "contento" con los bombardeos israelíes en Líbano.

EFE

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