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Formalizaron a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de diez años en Rivera: la Justicia le impuso fijar domicilio

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, pero el juez la rechazó y optó por imponer la fijación de domicilio como medida cautelar

7 de junio de 2026 19:26 hs
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La Justicia de Rivera formalizó la investigación contra un hombre de 29 años por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados por la minoría de edad de la víctima, una niña de diez años que es su sobrina.

La causa se tramita en régimen de reiteración real y continuará bajo investigación hasta el próximo 5 de setiembre de 2026, según informó el medio local Rivera Noticias. Como medida cautelar, el juez dispuso que el imputado deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin autorización judicial durante un plazo de 90 días.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició en agosto de 2024, cuando una mujer se presentó ante el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Jefatura de Policía de Rivera.

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Según surge de las actuaciones policiales, la denuncia se originó luego de que una compañera de clase de la víctima relatara que la niña estaba siendo sometida a situaciones de violencia sexual por parte de su tío.

A partir de ese testimonio, la Policía comenzó una serie de indagatorias y recopiló elementos de prueba que derivaron en la citación del hombre y su posterior comparecencia ante la Justicia.

Fiscalía pidió prisión preventiva

Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado mientras continúa la investigación y a la espera del juicio oral.

Sin embargo, el juez José Ignacio Silvestri rechazó el pedido y resolvió como única medida cautelar la fijación de domicilio por 90 días.

Según explicó el fiscal Julio Baladán a Telenoche (Canal 4), el magistrado consideró que los hechos denunciados habrían ocurrido dos años atrás y que durante ese período no existió contacto entre el imputado y la víctima, por lo que entendió que no era necesario disponer su reclusión.

La Fiscalía mantendrá su pretensión de obtener una pena de penitenciaría en el juicio oral, una vez finalizada la etapa de investigación.

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