Un adolescente de 16 años murió tras chocar en su moto contra una camioneta en Cuchilla Alta

La Policía de Canelones investiga un accidente de tránsito donde un adolescente de 16 años murió tras chocar en su moto contra una camioneta en la zona del balneario Cuchilla Alta.

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El siniestro, informaron desde la Jefatura departamental, ocurrió en las últimas horas en Juan Antúnez esquina calle 17 Metros .

Una camioneta conducida por un hombre de 55 años circulaba con normalidad por la calle 17 Metros cuando, al girar a la izquierda por Antúnez, fue impactada de frente por una moto manejada por un menor de 16 años .

Accidente fatal en Ruta 7: la camioneta que conducía la víctima había sido hurtada esa misma madrugada

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Producto del siniestro, el adolescente terminó tendido en el pavimento sin aparentes signos vitales . Visto por personal médico, se constató su fallecimiento.

El conductor de la camioneta, por su parte, resultó ileso.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso se encuentra a cargo de la fiscal letrada de Atlántida de turno, quien busca esclarecer los detalles detrás del incidente.