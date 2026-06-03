Accidente fatal en Melo: una mujer de 84 años murió tras ser atropellado por una moto

La Policía de Cerro Largo investiga un accidente fatal ocurrido en la ciudad de Melo que dejó a una mujer de 84 años muerto, informó la Jefatura del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.
De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió sobre las 18:30 de este martes en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Avellaneda.
Allí, una moto conducida por un joven de 18 años, por razones a establecer, embistió a una peatón de 84 años.
Al tomar conocimiento del hecho, personal médico se dirigió hasta el lugar y asistió a la víctima, quien en primera instancia se mantenía con vida.
Tras recibir los primeros auxilios, fue derivada rumbo a un centro médico cercano, donde falleció a las pocas horas por las heridas sufridas en el siniestro.
El caso está en manos de la Fiscalía de Primer Turno, que investigará las circunstancias detrás del accidente y las eventuales responsabilidades.