Accidente fatal en Melo: una mujer de 84 años murió tras ser atropellado por una moto

La Policía de Cerro Largo investiga un accidente fatal ocurrido en la ciudad de Melo que dejó a una mujer de 84 años muerto , informó la Jefatura del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió sobre las 18:30 de este martes en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Avellaneda .

Allí, una moto conducida por un joven de 18 años, por razones a establecer, embistió a una peatón de 84 años .

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Al tomar conocimiento del hecho, personal médico se dirigió hasta el lugar y asistió a la víctima, quien en primera instancia se mantenía con vida .

Tras recibir los primeros auxilios, fue derivada rumbo a un centro médico cercano, donde falleció a las pocas horas por las heridas sufridas en el siniestro.

El caso está en manos de la Fiscalía de Primer Turno, que investigará las circunstancias detrás del accidente y las eventuales responsabilidades.