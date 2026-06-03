Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente fatal en Melo: una mujer de 84 años murió tras ser atropellado por una moto

El caso está en manos de la Fiscalía de Primer Turno, que investigará las circunstancias detrás del accidente y las eventuales responsabilidades

3 de junio de 2026 8:49 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Cerro Largo investiga un accidente fatal ocurrido en la ciudad de Melo que dejó a una mujer de 84 años muerto, informó la Jefatura del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió sobre las 18:30 de este martes en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Avellaneda.

Allí, una moto conducida por un joven de 18 años, por razones a establecer, embistió a una peatón de 84 años.

Más noticias

Siniestro fatal en Cerro Largo: un hombre murió tras despistar y volcar con una camioneta en Ruta 7

VIDEO: el insólito accidente en el que un hombre chocó contra una camioneta estacionada en Tacuarembó

Al tomar conocimiento del hecho, personal médico se dirigió hasta el lugar y asistió a la víctima, quien en primera instancia se mantenía con vida.

Tras recibir los primeros auxilios, fue derivada rumbo a un centro médico cercano, donde falleció a las pocas horas por las heridas sufridas en el siniestro.

El caso está en manos de la Fiscalía de Primer Turno, que investigará las circunstancias detrás del accidente y las eventuales responsabilidades.

Las más leídas

Tragedia en Argentina: murió una turista uruguaya de 25 años durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

Maestros expresan "consternación y miedo" ante decisión de Primaria que limita contacto de escuelas con medios de comunicación

Quién era Abril Marino, la joven uruguaya que murió durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Temas

accidente moto policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos